0553 313 94 23

İngiliz şef Oliver'in restoran zincirine kayyum atandı

Çatısı altında "Jamie's Italian", "Barbecoa" ve "Fifteen" restoranlarını bulunduran Jamie Oliver Restoran Grubu'nun yönetimine KPMG şirketi atandı

21 Mayıs 2019 Salı 16:10
İngiliz şef Oliver'in restoran zincirine kayyum atandı

LONDRA (AA) - Dünyaca ünlü İngiliz şef Jamie Oliver'in İngiltere'deki 25 restoranlık zincirine kayyum atandığı bildirildi.

Çatısı altında "Jamie's Italian", "Barbecoa" ve "Fifteen" adlı toplam 25 restoran bulunduran Jamie Oliver Restoran Grubu'ndan yapılan açıklamada, mali sorunları nedeniyle grubun yönetimine KPMG şirketinin atandığı belirtildi.

Uzun süredir mali sorunları ile gündemde olan restoran zincirine kayyumun atanmasının ardından restoranların kapatılmasına karar verilmesi halinde yaklaşık bin 300 kişinin işini kaybetmesi bekleniyor.

İngiliz şef Jamie Oliver, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Durumdan dolayı son derece üzgünüm. Tüm çalışanlarıma, tedarikçilerime ve 10 yıllın üzerinde bir zamandır bu işe yüreğini koyan herkese çok teşekkür ederim. Bu durumun herkes için ne kadar zor olduğunu anlıyorum." ifadelerini kullandı.

1997 yılında Londra'da bir kafede çalışırken TV yapımcıları tarafından keşfedilen Oliver, "Çıplak Şef" adlı TV programları dolayısıyla kısa zamanda tüm dünyanın tanıdığı bir isim haline gelmişti.

2002 yılında Londra'da "Fifteen" adlı restoranını açan İngiliz şef, 2008'de kendi adını verdiği restoran zincirini kurmuştu.

Jamie Oliver, geçen yıl kendi hesabından 13 milyon sterlin aktarmış ve 17 milyon sterlinlik de ek dış finansman bularak restoran zincirini son anda iflastan kurtarmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mayıs 2019 Salı 16:10
  1. İngiltere
  2. Jamie Oliver
  3. Londra
  4. restoran
  5. zincir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnegöl'de dehşet veren olay! Tek ısırıkta elini bu hale getirdi
    1. İnegöl'de dehşet veren olay! Tek..
    2. Ordu Fatih’e koştu
    3. 7 yıl hapisle aranan FETÖ üyesinin..
    4. Süt içen çocuğa balık verilir mi
    5. Diyarbakır'da katliam! 400 kilo balık..
    6. Dakikalar içinde kuru saçlardan..
    7. Ardahan’daki patlamada 3’üncü işçi de..
    8. Arsenal’in Ermeni futbolcusu..
    9. Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı..
    10. THY 10 bin kişiyi işe alacak
    11. Liselerin yılsonu etkinlikleri ilgi..
    12. “Başkanlık makamını vatandaşlarımıza..
    13. Katlı kavşağın yıkımı " Halk Oylaması"..
    14. Tapuda vatandaş odaklı bir yönetim..
    15. Giroud bir yıl daha Chelsea'de
    16. Van bayram namazı vakti 2019 | Van'da..
    17. FETÖ firarisi Aydın'da enselendi
    18. Burhaniye’de liselilerden iyilik..
    19. Suluovalı muhtarlar da orayı seçti
    20. Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
    21. YSK’da gerekçeli karar çalışması devam..
    22. Kamyonet takla attı: 2 yaralı
    23. Drone’a yakalanan sürücülere ceza yağdı
    24. Kırşehir’de uyuşturucu ticareti yapan..
    25. Mazbatasını alamayan CHP'li başkan..
    26. 4 araç birbirine girdi! İstanbul'da..
    27. Isparta’da halatı kopan asansör ölüme..
    28. Gaziantep’te gençlerin paten terörü
    29. Uyuşturucu tacirleri narkotimden..
    30. Tosya’da Bayram öncesi mezar temizliği..
    Melih Gökçek 'bombaya bakın' dedi ve açıkladı: Bunlara mı teslim edeceksiniz?
    Melih Gökçek 'bombaya bakın' dedi ve açıkladı: Bunlara mı teslim edeceksiniz?
    Yunan medyasındaki manşet sorusu İmamoğlu'nu kızdırdı! Cevap veremedi
    Yunan medyasındaki manşet sorusu İmamoğlu'nu kızdırdı! Cevap veremedi
    Takozlar birliği şimdi de ibadetleri hedef aldı! 'Oruç tutanlar sonucuna katlanır'
    Takozlar birliği şimdi de ibadetleri hedef aldı! 'Oruç tutanlar sonucuna katlanır'
    Hakaretçi doçent açığa alındı
    Hakaretçi doçent açığa alındı
    Erdoğan düğmeye bastı! Seçimden sonra başlıyor
    Erdoğan düğmeye bastı! Seçimden sonra başlıyor

    Günün Karikatürü

    21 Mayıs 2019
    Oy hırsızları projeleri de çalmış
    Oy hırsızları projeleri de çalmış
    Kriz kapıda! ABD savaş gemisini o ülkeye yolladı
    Kriz kapıda! ABD savaş gemisini o ülkeye yolladı