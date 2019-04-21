İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti Dün gündüz saatlerinde Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne ulaşan İngiliz savaş gemisi, akşam saatlerinde de Türk Sahil Güvenlik botunun eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

İstanbul Boğazı'ndan geçen, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait H87 borda numaralı, 'HMS Echo' adlı savaş gemisi, Kardeniz'e doğru yol aldı. Marmara Denizi'nden bugün saat 20.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yapan, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait H87 borda numaralı, 'HMS Echo' adlı savaş gemisi, saat 20.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınlarına geldi. Sahil Güvenlik botu eşlik etti Gemi gündüz saatlerinde Çanakkale Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne girmişti. Savaş gemisinin İstanbul'dan geçişi sırasında tedbir amacıyla bir Sahil Güvenlik botu geçişe eşilk etti. İngiliz savaş gemisi, saat 20.45 sıralarında Şehitler Köprüsü'nü geçerek, yoluna devam etti. Kraliyet Donanması'na ait 'HMS Echo', Boğaz'dan geçerek Karadeniz'e doğru açıldı.

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