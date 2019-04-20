İngiliz savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti İngiliz Kraliyet Donanması’na ait H87 borda numaralı ’HMS Echo’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

İngiliz Kraliyet Donanması’na ait H87 borda numaralı ’HMS Echo’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yapan İngiliz Kraliyet Donanması’na ait H87 borda numaralı ’HMS Echo’ isimli savaş gemisi saat 08.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Sahil Güvenlik Botu’nun refakat ettiği gemi, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.