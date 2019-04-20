İngiliz savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti
İngiliz Kraliyet Donanması’na ait H87 borda numaralı ’HMS Echo’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.20 Nisan 2019 Cumartesi 09:41
İngiliz Kraliyet Donanması’na ait H87 borda numaralı ’HMS Echo’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yapan İngiliz Kraliyet Donanması’na ait H87 borda numaralı ’HMS Echo’ isimli savaş gemisi saat 08.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.
Sahil Güvenlik Botu’nun refakat ettiği gemi, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
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