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İngiliz prensleri arasında taht kavgası: Aptal değilim, kral olursam...

İngiltere'de 92 yaşındaki annesi Kraliçe Elizabeth'in tahtı bırakmaması sonucu yıllardır prens unvanı üstüne yapışan Charles'ın nasıl bir kral olacağıyla ilgili konuşuluyor. Konuyla alakalı konuşan Prens Charles, 'Hükümdar olmanın gereğini biliyorum. Çünkü o kadar aptal değilim.' dedi. Ayrıca Prens Charles, Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens William’a bırakacağı iddialarını ise yalanladı.

09 Kasım 2018 Cuma 23:42
İngiliz prensleri arasında taht kavgası: Aptal değilim, kral olursam...

92 yaşındaki Kraliçe Elizabeth sonrasında tahtı oğlu William’a bırakacağı konuşulan Prens Charles bu iddiaları yalanladı.

Charles, “Ben kral olduğum zaman, şu an konuştuğum konular hakkında yorum yapmayı bırakacağım. Çünkü aptal değilim.Hükümdar olmanın gereğini biliyorum” dedi.

Charles aynı zamanda “Eğer tahta geçersem suya sabuna dokunmayan bir monarşi üyesi olacağım” dedi. Öte yandan Prens Charles’ın oğulları da babalarının işkolik olduğunu söyledi.

Çalışmaktan torunlarıyla vakit geçiremediğini söyleyen büyük oğlu Dük William, babasının çalışırken uyuyakaldığını dile getirdi.

Prens Charles hangi konularda kampanya yürütüyor?

Prens Charles belgeselde şimdiye kadar çevre kirliliği, iklim değişikliği gibi konularda kampanyalar yürütmesi ve bu nedenle eleştirilmesiyle ilgili olarak tahta geçtiğinde bu faaliyetlerde bulunmayacağını söyledi. Prens Charles, "O kadar aptal değilim. Hükümdar olmak farklı davranış şekillerini öngörüyor. Tabi ki işlerin nasıl hallolması gerektiğinin farkındayım" diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 23:42
  1. Prens Charles
  2. Dük William
  3. Kraliçe Elizabeth

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