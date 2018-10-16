İngiliz polisi 1 milyon suçu umursamayıp incelememiş!

yeniakit.com.tr özel İngiliz Channel 4 kanalının yayınladığı ve muhtelif haber sitelerine yansıyan rapora göre 2016 ve 2017’de İngiliz polisi, kayıt ve rapor edilmiş takriben 1 milyon suçu ya hiç soruşturmadan ya da çok az bir alaka ile takipsiz bırakmış.

Ev Soygunlarının %3’ü Çözülmüş, Cinsel Suçların %3.26’sı İncelenmiş

Rapora göre polis, İngiltere ve Galler’de 2016 ve 2017’de meydana gelen 438.000 ev soygunu hadisesinden ancak %3’ünü çözmüş.

Bunlar içinde incelenenlerin ise %36.42’lik bir oran teşkil ettiği kaydediliyor.

Rapora göre ayrıca 2017 yılında İngiltere ve Galler’de, araba hırsızlığı da dahil olmak üzere araçlarla alakalı suçların 450.000’den fazla olduğu bildirilmektedir. Bunların ise %59.51’inin incelendiği belirtilmektedir.

Raporda çarpıcı bir başka veri ise, cinsel suçlar kategorisinde ele alınan suçlardan ancak %3.26’sının incelendiği şeklinde.

İngiliz Polisi Maaş Düşüklüğünden Birçok Suçla İlgilenmeyeceğini İlan Etmişti!

Verilerin bir ülkedeki huzur ve emniyet açısından pek endişe verici mahiyette olmasına rağmen, İngiltere bazında pek şaşırtıcı bir yanı bulunmadığı da gözlemlenebilmektedir.

Zira Aralık 2017’de Nottinghamshire, Durham gibi ülkenin muhtelif bölgelerindeki polis teşkilatları, “düşük düzey” bazı suçluların takibatını yapmayacaklarını ve bir kısım suçların da polis tarafından soruşturma yapmasının uygulanabilir olmadığını resmen kamuoyuna ilan etmişlerdi. Açıklamalarına göre “düşek düzey” suçlu profili içerisinde uyuşturucu satıları da yer almış, polisin takip edemeyeceği suçlar içinde mağaza soygunu ve suç teşkil eden zarar verme gibi unsurlar da yer almıştı.

Hatta ve hatta Nottinghamshire Emniyet Müdürü Paddy Tipping, eğer düşük seviye bir hırsızlık arzuları varsa Nottingham’a gelebileceklerini dahi ifade etmişti. Sözlerine devam eden emniyet müdürü, “Eğer insanlar polise mağaza soygunu ihbar ederlerse polis gelecek mi? Muhtemelen hayır” cümlesini sarf etmişti.

Polis memurlarından gelen bu açıklamalar üzerine Daily Express’te de Stephen Pollard imzalı bir yazı yayınlanarak, bunların “düşük seviye” suçlar görülmemesi gerektiği, daha ciddi suçları besledikleri vurgulanmış ve açıklamaya sitem edilmişti. Polis teşkilatlarının aleni suça teşvik edercesine yaptığı bu adeta isyankâr açıklamanın sebebi ise maaş ve eleman yetersizliğiyle izah edilmekteydi.

Polislerin Kendileri de Suç İşliyor, Tecavüz Ediyor

2016 yılında ise İngiltere ve Galler’de 306 kadar polis memurunun karıştığı taciz skandalı çıkmıştı. BBC’nin yaptığı ve “çok sarsıcı” bulunan rezalete göre, 2014-2016 arası yüzlerce polis memuru şüphelilere tacizde bulunmuşlardı.

Devir yetkililerinin kimisi “kamudaki güveni sarsacak daha kötü bir durum hayal edemediklerini” söylerken, geçtiğimiz Ağustos ayında daha da kötüsü ortaya çıkmıştı. Buna göre, yapılan yeni araştırmayla İngiltere, Galler ve İskoçya’da neredeyse 1800 kadar polis memurunun cinsel istismara bulaşmıştı, irtikâp edilen iğrenç suçlar “yüksek düzeyde” cinsel taciz ve ilişkiye girmeye icbar etmeyi de ihtiva etmekteydi.

Araştırmaya göre polis memurlarının yarısı, mütemadiyen cinsel içerikli şakalar duyduklarını ifade etmekteydi. Memurlardan neredeyse 5’te 1’i, bir meslektaşından cinsel olarak açıklığın bulunduğu bir mail veya mesaj aldığını, %18’i ise kendilerini rahatsız edecek bir surette “ellendiklerini” ifade etmişlerdi. %12’si, nahoş dokunma, öpme ve sarılmalara maruz kalmışken, 25’te 1’i ise cinsel ilişkiye zorlandıklarını tebarüz ettirmişti.