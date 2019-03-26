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İngiliz parlamentosundan hükümete Brexit darbesi

Milletvekilleri parlamento gündemini belirleme yetkisini Brexit seçeneklerini oylamak üzere hükümetten bir günlüğüne alan teklifi kabul etti - İktidar partisinin grup kararına karşı çıkarak lehte oy kullanan Ortadoğu Bakanı Alistair Burt ve Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Richard Harrington istifa etti

26 Mart 2019 Salı 02:03
İngiliz parlamentosundan hükümete Brexit darbesi

LONDRA (AA) - İngiliz parlamentosu parlamento gündemini belirleme yetkisini Brexit seçeneklerini oylamak üzere hükümetten bir günlüğüne alan değişiklik teklifini kabul ederken, oylamada hükümete karşı oy kullanan Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt ile Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Richard Harrington istifa etti.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında bu gece yapılan oylamada, parlamento gündemini belirleme yetkisini Brexit seçeneklerini oylamak üzere hükümetten bir günlüğüne alınmasını öngören teklif 302’ye karşı 329 oy ile kabul edildi.

Hükümetteki Muhafazakar Partinin “hayır” oyu için grup kararı aldığı oylamada, “evet” oyu veren Ortadoğu Bakanı Burt ile Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Harrington görevlerinden istifa ettti.

Kabul edilen teklif, hükümeti parlamentoya sunduğu nötr önergeyi değiştirmiş oldu. Hükümetin değişikliğe uğrayan önergesi de yapılan oylamada 300'e karşı 327 oyla kabul edildi.

İngiltere’de teamüllere göre parlamento gündemini belirleme yetkisi hükümetlere ait bulunuyor. Ancak kabul edilen teklifin çarşamba günü Avam Kamarası Başkanı John Bercow’un inisiyatifiyle hükümetin gündeminin yerini alması bekleniyor.

Bercow, Brexit sürecinde daha önce de teamüllerde hükümet aleyhine içtihatlarıyla gündeme geldi.

Kabul edilen teklife göre milletvekilleri Çarşamba günü Brexit konusunda farklı senaryoları oya sunacaklar. Oylanacak seçenekler arasında yeni referandum ve Brexit'in iptalinin de bulunması bekleniyor. Herhangi bir seçeneğin önemli bir çoğunluğu arkasına alması durumunda, hükümet üzerinde siyasi baskının artması öngörülüyor.

Normal koşullarda önerge ve tekliflerin hükümetler üzerine yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

Bu gece yapılan oylamada iktidar partisinin grup kararına karşı hareket eden başka bakanların da istifası bekleniyor. İstifaların artması durumunda Başbakan Theresa May'in de koltuğunun sallanacağı yorumu yapılıyor.

May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda 15 Ocak ve 12 Mart'ta yapılan oylamalarda ezici çoğunlukla reddedilmişti.


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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 02:03
  1. Avam Kamarası
  2. Brexit
  3. İngiliz Parlamentosu
  4. İngiltere
  5. John Bercow
  6. Richard Harrington

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