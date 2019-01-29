İngiliz Parlamentosu'ndan 'Brexit' kararı!
İngiliz Parlamentosu anlaşmasız Brexit’in engellenmesi için verilen teklifi kabul etti29 Ocak 2019 Salı 23:44
İngiliz parlamentosu anlaşmasız Brexit’in engellenmesi için verilen teklifi kabul etti. Öte yandan İngiliz parlamentosu, Kuzey İrlanda sınırına ilişkin "tedbir maddesi" yerine "alternatif bir düzenleme" getirilmesini içeren teklifi kabul etti.
AB Konsey'inden açıklama
AB Konseyi, İngiliz parlamentosundaki Brexit oylamasına ilişkin, ''Tedbir maddesi ayrılık anlaşmasının bir parçasıdır, anlaşma müzakereye açık değildir" dedi.
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