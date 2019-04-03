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İngiliz Parlamentosu'ndan "anlaşmasız Brexit"i önleyecek tasarıya ilk onay

İngiltere'de bir grup milletvekilinin, ülkenin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılmasını önlemeye dönük yasa tasarısı, parlamentodaki ilk aşama oylamasında çoğunluk desteği aldı- Tasarının yasalaşması halinde, Theresa May hükümeti, AB'den yeni bir erteleme talep etmeye mecbur kalacak- Hükümetin Brexit politikasına itiraz eden iki bakan daha istifa ederken, son 12 ayda istifa eden bakan sayısı 36'ya ulaştı

03 Nisan 2019 Çarşamba 21:57
İngiliz Parlamentosu'ndan "anlaşmasız Brexit"i önleyecek tasarıya ilk onay

LONDRA (AA) - İngiltere'de bir grup milletvekilinin, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılmasını (Brexit) önlemeye dönük yasa tasarısı, parlamentodaki ilk aşama oylamasında çoğunluk desteği aldı.

İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası ana muhalefetteki İşçi Partisi Milletvekili Yvette Cooper'ın öncülüğünde hazırlanan ve ülkenin AB'den anlaşmasız ayrılmasını önlemeye dönük yasa tasarısını tartışmaya başladı.

Tasarı, Avam Kamarası'nda yapılan ilk aşama oylamasında, 310'a karşı 315 oyla kabul edildi.

Tasarı, bu akşam yapılacak ikinci oylamada da kabul olması halinde, parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası'na sevkedilecek. Yarın veya cuma günü Lordlar Kamarası'nda oylanacak tasarı, orada da kabul edilirse Kraliçe 2. Elizabeth'in onayıyla yürürlüğe girecek.

Tasarının yasalaşması halinde, Theresa May hükümeti, İngiltere'yi AB'den anlaşmasız ayıramayacak ve AB'den yeni bir uzatma talep etmeye mecbur kalacak.

- Corbyn görüşmesi

Öte yandan Başbakan May, Brexit konusunda yeni bir plan üzerinde anlaşmak için ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ile bir araya geldi. İki liderin görüşmelerinin yarın da devam edeceği bildirildi.

May'in Brexit konusunda kendi partisi içindeki sert Brexitçileri bir yana bırakarak muhalefetle iş birliği aramasına tepki gösteren iki bakan istifa etti.

Kabinede yer almayan düşük dereceli bakanlardan Chris Heaton-Harris Brexit, Bakanlığı bünyesinde anlaşmasız ayrılıkla ilgili hazırlıkları yürütmekten sorumlu devlet bakanı konumundaydı. Bugün istifa eden ikinci isim de Galler'den Sorumlu Bakan Nigel Adams oldu.

Son istifalarla May hükümetinden son 12 ayda ayrılan bakan sayısı 36'ya ulaştı. Brexit sürecinde, May hükümetinden istifa eden en üst düzey bakanlar arasında, 1 dışişleri, 2 Brexit ve 1 çalışma bakanı yer aldı.

- 7 saatlik kabine toplantısı

May, dün 7 saat süren Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Brexit için kısa süreli yeni bir ertelemeye ihtiyaç olduğunu bildirmişti.

Ancak parlamentoda çok sayıda milletvekili, hükümetin Brexit sürecinde sergilediği performans nedeniyle May'in bu konudaki sözüne güvenmediklerini açıkladı.

May ile Corbyn'in, parlamentonun onayını alacak bir plan üzerinde anlaşması halinde, İngiliz hükümeti AB'den yeni bir erteleme isteyecek.

May, İngiltere'nin 23 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine girmek zorunda kalmadan AB'den ayrılması gerektiğini savunuyor.

İngiltere'nin AB ile vardığı son uzlaşmaya göre, ülkenin AB'den resmen ayrılma tarihi 29 Mart'tan 12 Nisan'a ertelenmişti.

İngiltere'nin 10 Nisan'da Brexit gündemiyle toplanacak AB liderler zirvesinde, Birlik'ten son bir uzatma talep etme imkanı bulunuyor.

Ancak AB tarafı herhangi bir uzatmanın ''somut gerekçesi'' olması gerektiğini açıklamıştı. Bazı AB liderleri, beklenen bu gerekçenin yeni bir referandum olabileceğinin sinyalini vermişti.

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. 

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 21:57
  1. Avam Kamarası
  2. Avrupa Birliği
  3. Brexit
  4. İngiltere
  5. Jeremy Corbyn
  6. Theresa May

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