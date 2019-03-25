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İngiliz parlamentosunda üçüncü Brexit oylamasına destek yok

İngiltere Başbakanı Theresa May:- "Mevcut koşullarda Brexit anlaşmasını üçüncü kez parlamentoya sunmak için gerekli destek hala yok"

25 Mart 2019 Pazartesi 19:37
İngiliz parlamentosunda üçüncü Brexit oylamasına destek yok

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, daha önce iki kez reddedilen Brexit anlaşmasını parlamentoya yeniden sunmak için gerekli milletvekili desteğini henüz bulamadığını söyledi.

May, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında milletvekillerine Brexit sürecindeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

İngiltere’nin AB’den bir anlaşmayla ayrılmasının doğru olacağına inanmayı sürdürdüğünü belirten May, “Ancak büyük bir üzüntüyle şu sonuca vardım ki mevcut koşullarda Brexit anlaşmasını üçüncü kez parlamentoya sunmak için gerekli destek hala yok.” dedi.

May, gerekli desteği sağlamak için parlamento içindeki temaslarını sürdüreceğini ifade etti.

Bir anlaşmanın parlamentodan onay alamaması durumunda Brexit tarihinin daha uzun süreli ertelenmesinin de gündeme gelebileceğine işaret eden May, parlamentonun onayını almadan anlaşmasız ayrılık seçeneğini ise takip etmeyeceğini kaydetti.

May, parlamentonun alacağı her kararın hükümeti bağlayacağına dair “açık çek” veremeyeceğini de sözlerine ekledi.

- Süreç

İngiliz parlamentosunun bugün Brexit konusunda önergeleri ve değişiklik teklifini oylaması bekleniyor ancak İngiliz yasalarına göre bu oylamalar hükümeti bağlayıcı nitelik taşımıyor.

May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda 15 Ocak ve 12 Mart'ta yapılan oylamalarda ezici çoğunlukla reddedilmişti.

AB İngiltere'nin Brexit tarihini 30 Haziran'a erteleme talebini reddetmiş, bunun yerine koşullu bir ertelemeyi kabul etmişti.

Buna göre May'in Brexit anlaşmasının onaylanması durumunda İngiltere 22 Mayıs'ta, onay alamaması durumunda ise 12 Nisan'da AB'den ayrılmış olacak.

May, hafta sonu parti içi muhalefetle ve parlamentodaki diğer partilerin temsilcileriyle görüşerek anlaşmasına destek istemişti.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda Brexit kararı almış, ayrılık sürecini de 29 Mart 2017'de resmen başlatmıştı.

Ülkenin normal takvime göre bu 29 Mart'ta AB'den ayrılması gerekiyordu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 19:37
  1. Avrupa Birliği
  2. Brexit
  3. İngiltere
  4. Theresa May

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