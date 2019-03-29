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İngiliz Parlamentosu Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddeti

Parlamento, önüne üçüncü kez getirilen Brexit anlaşmasını reddederek ülkenin AB'den ayrılma tarihinin 12 Nisan olmasının yolunu açtı

29 Mart 2019 Cuma 18:01
İngiliz Parlamentosu Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddeti

LONDRA (AA) - İngiliz Parlamentosu, önüne üçüncü kez getirilen Brexit anlaşmasını bir kez daha reddederek ülkenin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılma tarihinin 12 Nisan olmasının yolunu açtı.

Parlamentoda yapılan oylamada milletvekilleri 286'ya karşı 344 oyla Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetti.

AB ile varılan uzlaşmaya göre, İngiltere'nin birlikten ayrılması böylece 12 Nisan tarihine ertelendi.

Parlamento, Brexit anlaşmasını 15 Ocak ve 12 Mart'ta da ezici çoğunlukla reddetmişti.


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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 18:01
  1. Avrupa Birliği
  2. Brexit
  3. İngiltere

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