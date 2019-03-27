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İngiliz Parlamentosu 8 Brexit senaryosunu oylayacak

İngiliz Parlamentosunun Brexit sürecinin geleceğine ilişkin oylayacağı 8 senaryo belli oldu- Brexit'in iptali ile yeni referandum da senaryolar arasında yer aldı

27 Mart 2019 Çarşamba 19:36
İngiliz Parlamentosu 8 Brexit senaryosunu oylayacak

LONDRA (AA) - İngiliz Parlamentosu, Brexit sürecinin geleceğine ilişkin, aralarında Brexit'in iptali ile yeni referandumun da yer aldığı 8 senaryoyu oylayacak.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasının Başkanı John Bercow, milletvekillerinin oyuna sunulmak üzere 8 teklifi gündeme aldı.

Buna göre milletvekilleri şu seçenekleri oylayacak:

"- Avrupa Birliği’nden 12 Nisan’da anlaşmasız ayrılma

- İngiltere’nin Gümrük Birliği, Tek Pazar ve Avrupa Serbest Ticaret Alanı üyeliğinin sürmesi

- İngiltere’nin Avrupa Ekonomik Alanı üyeliğinin sürmesi

- İngiltere’nin Gümrük Birliği üyeliğinin sürmesi

- İngiltere’nin Gümrük Birliği üyeliğinin sürmesi, Tek Pazar kurallarına gelecekteki düzenlemeleri kapsayacak şekilde uyması

- 50. maddenin yürürlüğünün tek yanlı durdurulması ve Brexit’in iptal edilmesi

- Brexit anlaşmasının bir referandumla halkın onayına sunulması

- Brexit anlaşması sağlanamaması durumunda, AB ile sürecek müzakereler boyunca taraflar arasındaki ilişkilerin mevcut haliyle sürmesi."

Dağıtılacak oy pusulalarıyla yapılacak oylamada, milletvekilleri her bir seçeneğe "evet" veya "hayır" diyecek. Böylece parlamentonun en büyük desteğine sahip senaryonun ortaya çıkması hedefleniyor.

Oylamanın yerel saatle 19.00'da başlaması, sonuçların 21.00'de açıklanması bekleniyor.

Ancak oylama sonucunun hükümet üzerinde yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

İngiliz hükümeti de kendi Brexit politikası ve referandum sonucuyla çelişecek senaryoları uygulama niyeti olmadığı sinyalini verdi.

- Brexit süreci

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referanduma yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.

İngiliz hükümeti 29 Mart 2017'de Lizbon Anlaşması'nın üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini işleterek Brexit sürecini resmen başlatmıştı.

Avrupa Adalet Divanı aralık ayında aldığı kararla İngiltere'nin 50. maddenin Brexit için yürürlüğünü tek yanlı iptal edebileceğine hükmetmişti. 

İngiliz hükümeti, AB ile vardığı ayrılık anlaşmasının Parlamentoda iki kez ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i erteleme talebinde bulunmuştu. 

Geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesi'nde Brexit, ayrılık anlaşmasının İngiliz Parlamentosunda onaylanması halinde 22 Mayıs'a, yeniden reddedilmesi halinde ise 12 Nisan'a ertelenmişti. 

İngiliz Parlamentosu önceki gün yapılan bir oylama ile bir dizi Brexit senaryosunu oylamak üzere hükümetin Parlamento gündemini belirleme yetkisini bir günlüğüne kendi eline almıştı.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti de ana muhalefetteki İşçi Partisi de Brexit konusunda kendi içlerinde bölündü. Her iki partide de sert Brexitçiler, ılımlı Brexitçiler ve Brexit karşıtları bulunuyor. Bölünmeler nedeniyle 650 sandalyeli Avam Kamarasındaki oylamalar sürprizlere gebe bulunuyor.

Başbakan May, 2017'de gittiği erken seçimde Parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmiş ve Kuzey İrlanda'nın sert Brexitçi partisi DUP'un desteğiyle azınlık hükümeti kurabilmişti.

May'in parlamento tarafından reddedilen anlaşmasına en güçlü muhalefeti, "tedbir maddesi" yüzünden İngiltere'nin AB ile sonu gelmez müzakereler içinde fiili AB üyesi olarak mahsur kalacağını savunan DUP ile sert Brexitçi Muhafazakar Partili milletvekilleri oluşturmuştu.

Tedbir maddesi, İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına, Brexit sonrasında fiziki sınır girmesini önlemek için İngiltere ile AB'nin, soruna çözüm getiren yeni bir düzenleme üzerinde anlaşılana kadar gümrük birliği içinde kalmasını öngörüyordu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 19:36
  1. Avam Kamarası
  2. Avrupa Birliği
  3. Brexit
  4. İngiltere

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