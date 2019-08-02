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İngiliz paraşütçü, ölen annesini gökyüzünde andı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, İngiliz Dawn Whiteley, 4 yıl önce kolon kanserinden ölen annesinin fotoğrafını bastırdığı tişörtle yamaç paraşütü yaparak gökyüzüne andı.

02 Ağustos 2019 Cuma 15:02
İngiliz paraşütçü, ölen annesini gökyüzünde andı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, İngiliz Dawn Whiteley, 4 yıl önce kolon kanserinden ölen annesinin fotoğrafını bastırdığı tişörtle yamaç paraşütü yaparak gökyüzüne andı.


Lyn Bush, 2015 yılında İngiltere’de kolon kanserinde hayatını kaybetti. Bush’un kızı Dawn Whiteley ve yakınları Fethiye Ölüdeniz’e tatile geldi. Whiteley, daha önce de annesiyle geldikleri ilçedeki dünyaca ünlü Babadağ Hava Sporları Merkezi ve Rekreasyon Alanından, annesinin fotoğrafı bulunan tişörtle 1700 pistinden tandem (ikili uçuş) kalkış yaptı. Yaklaşık yarım saat havada kalan Whiteley, Belceğiz iniş alanına sorunsuz iniş yaptı. Whiteley’i yakınları ilgiyle izledi.


İnişin ardından gazetecilere açıklama yapan Whiteley, annesinin kolon kanserinden vefat ettiğini, onun anısına yamaç paraşütü yaptığını söyledi.


İngiltere’de Kolon Kanseriyle Mücadele Derneği’nin de tanıtımını yaptığını anlatanWhiteley, “Başka hastalara yardımcı olmak için de etkinliği gerçekleştirdim. Burası çok muhteşem bir yer. Türkiye çok güzel bir ülke ve insanlar çok anlayışlı. Bize çok yardımcı oldular. Ülkeme döndüğümde herkese Türkiye’ye gitmelerini de tavsiye edeceğim” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:02
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