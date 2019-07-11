İngiliz Müsteşar Eskişehir’de gazetecilerle buluştu İngiltere Büyükelçiliği İletişim ve Projelerden Sorumlu Müsteşarı Najma Bouakaze-Khan, Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti’ne ziyarette bulundu.

İngiltere Büyükelçiliği İletişim ve Projelerden Sorumlu Müsteşarı Najma Bouakaze-Khan, Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti’ne ziyarette bulundu.

Yaklaşık bir saat süren ziyarette; Müsteşar Najma Bouakaze-Khan’ın yanı sıra Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Muharrem Esen, Genel Sekreter Bülent Özyazıcı, Sakarya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hakkı Sağlam, Esgroup Koordinatörü Ali Baş ve diğer gazeteciler yer aldı.

Burada kısa bir açıklama yapan Müsteşar Najma Bouakaze-Khan, Eskişehir’e geldiği için duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çalışmalarının Ankara’yla sınırlı kalmamasını temenni ettiklerini dile getiren Najma Bouakaze-Khan, ziyaretlerin devam edeceğini sözlerine ekledi. Müsteşar, daha sonra basın mensuplarıyla sohbetine devam ederken çekilen hatıra fotoğrafları ile ziyaret sona erdi.

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