İngiliz mürtedden şaklabanlık: İslam, dine sövmeye izin vermediğinden Batı hep üstün kalacak!

İngiliz komedyen Waleed Wain, İslam’ın dine sövmeye izin vermediği için bugünkü halinde olduğunu ve bu tip politikalarla hiçbir zaman Batı’dan, hatta Doğu’da da Japonya veya Güney Kore’den daha iyi olamayacağını savundu.

Kimsenin Peygamber Efendimize sövememesi istenmesinden rahatsız oldu

Pakistan’ın yenilerden seçilen Başbakanı Imran Khan’ın, uluslararası hukukta yeni bir kanun getirilip kimsenin Peygamber Efendimize sövememesini istemesi üzerine konuşan Waleed Wain, bu anlayışın İslam dünyasının geri kalmasına neden sebeplerden biri olduğunu saçmaladı.

Waleed, Peygamber Efendimize sövülmesine Müslümanların karşı olmalarını, İslam medeniyetinin “asla, asla, asla ve kat’a” Batı’dan ve Japonya, Güney Kore gibi yerlerin temsiliyle tahdit edilen Doğu’dan daha iyi olamayacağına net bir neden olarak zikretti.

Kendilerinin bir hayvan olduğunu söyledi

Herzelerine devam eden Waleed enteresan bir itirafta bulunup, “bir hayvan olduğumuzu anlamasınız” dedi ve diğer hayvanlardan kendilerini ayıran tek şeyin düşünebilme, eleştirebilme yeteneklerini sağlayan beyinleri olduğunu ifade etti.

Batı’yı savunup Müslümanlardan hoşgörü istemek garabetini de sergiledi

Sözlerine devamla Peygamberimize ve İslam’a sövenleri “düşünce özgürlüğü” ile müdafaa ederken, bunları konuşan Müslümanları “mürtedleri öldürmek, kadınlar ve erkekler arası ayrımcılık yapmak” gibi konuları konuşmak istememekle suçladı. Dahası dinlerine sövülmemesini temin edecek yasa istemelerini de “tamamıyla zaman kaybı, çöp yasalar ile uğraşıp durmak” şeklinde tenkit konusu yaptı. Müslümanların toplumları ve dinlerinde hoşgörü olması gerektiğini, dinlerini onaylamayanları tolere etmeler lazım geldiğini söyleyerek cehaletiyle her tür ahkâmı göstermek konusunda da içtinap etmedi.

Waleed Wain örneği, mürted hakkındaki İslam’ın ortaya koyduğu hususların isabeti ve kadim ulemanın Müslümanın bozulmuşunun en beter noktalara gittiği yönündeki ifadelerini teyit ve haklılığını gösteren bir başka örnek olmasıyla düşündürücü bir durum teşkil ediyor.