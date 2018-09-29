0553 313 94 23

İngiliz mürtedden şaklabanlık: İslam, dine sövmeye izin vermediğinden Batı hep üstün kalacak!

Eski İngiliz Müslümanı, yeni İngiliz mürtedi olan komedyen Waleed Wain, İslam’ın dine sövmeye izin vermediği için bugünkü halinde olduğunu ve bu tip politikalarla hiçbir zaman Batı’dan, hatta Doğu’da da Japonya veya Güney Kore’den daha iyi olamayacağını savundu.

29 Eylül 2018 Cumartesi 14:43
İngiliz mürtedden şaklabanlık: İslam, dine sövmeye izin vermediğinden Batı hep üstün kalacak!

İngiliz komedyen Waleed Wain, İslam’ın dine sövmeye izin vermediği için bugünkü halinde olduğunu ve bu tip politikalarla hiçbir zaman Batı’dan, hatta Doğu’da da Japonya veya Güney Kore’den daha iyi olamayacağını savundu.

Kimsenin Peygamber Efendimize sövememesi istenmesinden rahatsız oldu

Pakistan’ın yenilerden seçilen Başbakanı Imran Khan’ın, uluslararası hukukta yeni bir kanun getirilip kimsenin Peygamber Efendimize sövememesini istemesi üzerine konuşan Waleed Wain, bu anlayışın İslam dünyasının geri kalmasına neden sebeplerden biri olduğunu saçmaladı.

Waleed, Peygamber Efendimize sövülmesine Müslümanların karşı olmalarını, İslam medeniyetinin “asla, asla, asla ve kat’aBatı’dan ve Japonya, Güney Kore gibi yerlerin temsiliyle tahdit edilen Doğu’dan daha iyi olamayacağına net bir neden olarak zikretti.

Kendilerinin bir hayvan olduğunu söyledi

Herzelerine devam eden Waleed enteresan bir itirafta bulunup, “bir hayvan olduğumuzu anlamasınız” dedi ve diğer hayvanlardan kendilerini ayıran tek şeyin düşünebilme, eleştirebilme yeteneklerini sağlayan beyinleri olduğunu ifade etti.

Batı’yı savunup Müslümanlardan hoşgörü istemek garabetini de sergiledi

Sözlerine devamla Peygamberimize ve İslam’a sövenleri “düşünce özgürlüğü” ile müdafaa ederken, bunları konuşan Müslümanları “mürtedleri öldürmek, kadınlar ve erkekler arası ayrımcılık yapmak” gibi konuları konuşmak istememekle suçladı. Dahası dinlerine sövülmemesini temin edecek yasa istemelerini de “tamamıyla zaman kaybı, çöp yasalar ile uğraşıp durmak” şeklinde tenkit konusu yaptı. Müslümanların toplumları ve dinlerinde hoşgörü olması gerektiğini, dinlerini onaylamayanları tolere etmeler lazım geldiğini söyleyerek cehaletiyle her tür ahkâmı göstermek konusunda da içtinap etmedi.

Waleed Wain örneği, mürted hakkındaki İslam’ın ortaya koyduğu hususların isabeti ve kadim ulemanın Müslümanın bozulmuşunun en beter noktalara gittiği yönündeki ifadelerini teyit ve haklılığını gösteren bir başka örnek olmasıyla düşündürücü bir durum teşkil ediyor.

 

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 14:43
  1. Waleed Wain
  2. ingiliz komedyen
  3. Hazreti Muhammed
  4. islam

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriyeli baba kızdan duygulandıran video
    1. Suriyeli baba kızdan duygulandıran video
    2. İttifak raporunda bomba CHP detayı! 47..
    3. Almanlardan olay pankart! 'Türkiye..
    4. Ömer Halisdemir'in adının verildiği..
    5. ABD emretti Güney Kore, Rus gemisine..
    6. Çin'in hamlesi Silikon Vadisi'nde..
    7. Katalonya'da referandumun yıl..
    8. Köln Erdoğan'ın ziyareti öncesi..
    9. Merkel, Başkan Erdoğan’ı uğurladı
    10. Sağlık Bakanlığı İŞKUR 5 bin 298..
    11. Çakmak gazı çektiği iddia edilen..
    12. Antalya'ya kar maskeli sapık alarmı!..
    13. ABD'yi köşeye sıkıştıracak hamle!..
    14. 2019’da emekliye ne kadar zam?
    15. Terörist Yusuf Nazik'in mahkemede..
    16. Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    17. Karamollaoğlu: Başkalarıyla ittifak..
    18. Sağlık personel alım sonuçları..
    19. Arsız hırsızdan güvenlik kameralarına..
    20. 3-4 ay boyunca yağış olmayınca, yağmur..
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    29 Eylül 2018
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018