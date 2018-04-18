İngiliz muhabirden tuhaf 'kimyasal saldırı' iddiası: Gaz yok, oksijen eksikliği var

Habere göre Fisk'in konuştuğu bir doktor, hastanede çekilen görüntülerin gerçek olduğunu, ancak bir kimyasal saldırı olmadığını, hava saldırısı sonucu meydana gelen tozun rüzgarla taşınarak insanlarda kimyasal saldırıya benzer bir etki yaptığını söylüyor.

"GAZ YOK, OKSİJEN EKSİKLİĞİ VAR"

Doktor Assim Rahaibani'ye göre hastalar, yoğun hava saldırısının olduğu, toz fırtınasına yol açan rüzgarlı gecede, yaşadıkları çöp dolu tünellerde ve bodrum katlarında gazdan değil oksijen eksikliğinden o belirtileri gösterdiler.

7 NİSANDA KİMYASAL SALDIRI OLDU

Suriye'de muhalif gruplar ve onlarla bağlantılı yardım kuruluşları, hükümetin 7 Nisan'da Şam yakınlarındaki Duma ilçesinde bir kimyasal saldırı düzenlediğini söylemişti. Suriye Sivil Savunması Beyaz Baretliler de bodrum katlarında bulunan cansız bedenlerin görüntülerini Twitter hesaplarından paylaşmıştı. Görüntülerde yetişkinler ve çocuklar nefes almakta zorluk çekerken, birbirlerinin üzerine su tutuyorlardı.

Suriye hükümeti ve müttefiki Rusya ise bölgeden gelen görüntülerin gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

"BİR BEYAZ BARETLİ 'GAZ' DİYE BAĞIRDI"

Fisk, Doktor Rahaibani'nin o gece hastanede olmadığını ve Duma'yı kontrol altında tutan muhalif örgüt Ceyş-ül İslam'ı (İslam Ordusu) "teröristler" olarak tanımladığına yazdı.

Robert Fisk, "Duma'da kimyasal saldırı iddialarına hiçbir zaman inanmayan, bunların İslamcı gruplar tarafından uydurulduğuna inanan insanlar olduğunu" yazdı.

Fisk o gece hastanede olan doktorların ise ziyareti sırasında, kimyasal saldırı iddialarına ilişkin soruşturmada ifade vermek için Şam'da bulunduklarını yazdı.

Habere göre Doktor Rahaibani, "O gece buradan 300 metre uzaktaki evimde ailemle birlikteydim, ama bütün doktorlar neler olduğunu biliyor. Hava saldırıları çok yoğundu ve Duma üzerinde hava araçları uçuyordu ama o gece, rüzgar ve kocaman toz bulutları insanların yaşadığı bodrum katlara ve depolara girmeye başladı. Hipoksi, oksijen yetmezliği sorunu yaşayan insanlar kliniğe gelmeye başladılar. Daha sonra kapıda Beyaz Baretliler grubundan biri 'gaz' diye bağırdı ve panik başladı. İnsanlar birbirlerine su atmaya başladılar. Evet, video burada çekildi ve gerçek, ancak gördüğünüz insanlar hipoksi geçiriyorlar, gaz zehirlenmesi değil" dedi.

Beyaz Baretliler yaklaşık 3 bin gönüllüden oluşan bir arama-kurtarma ağı ve bazı Batılı güçlerce finanse ediliyor.

Fisk, Beyaz Baretlilere bu iddiayı sormak için Duma'daki ofislerine gittiğini ancak hükümet ile yapılan anlaşma kapsamında İdlib'e gittiklerini ve kendilerini ofiste bulamadığını belirtti.

FRANSIZ ve AMERİKALILARIN 'KANITLARINA' ATIFTA BULUNULUYOR

Haberde yer alan bilgiler arasında, Fransa'nın kimyasal silahların kullanıldığına ilişkin ellerinde "kanıt" olduğunu söylediği, ABD basınının da başka kaynaklara dayandırdıkları haberlerinde idrar ve kan testlerinin bu sonuca işaret ettiğini kaydettikleri de var.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de ortaklaşa çalıştıkları kuruluşların, 500 hastanın "toksik kimyasal maddeye maruz kaldıklarını gösteren belirtiler gösterdiklerini bildirdiklerini" aktardı.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) heyeti bugün Duma'ya giriş yaptı.