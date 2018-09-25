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İngiliz milyoner ve eşini öldürüp gömmüşler!

Tayland'da geçen hafta kaybolan İngiliz iş adamının silahla vurularak, karısının ise çekiçle işkence edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Ekipler, çifte ait araziyi kazıp cesetlere ulaştı.

25 Eylül 2018 Salı 17:16
İngiliz milyoner ve eşini öldürüp gömmüşler!

Tayland'da geçen hafta kaybolan İngiliz iş insanı ve Taylandlı eşinin cesetleri bulundu.

64 yaşındaki İngiliz milyoner Alan Hogg ve eşi Nod Suddaen'in cesetleri, Phrae'de kendilerine ait arazide ortaya çıktı.

Reuters haber ajansı, arazide kazı yapan ekiplerin fotoğraflarını dünyaya servis ediyor.

Cesetlere, çiftin Phrae'deki lüks villasından çıkan bir aracın izini sürerek ulaşıldı.

Tayland polisi, saldırganların iş insanı Hogg'u ateş ederek öldürdüğünü açıkladı. Eşi Suddaen ise çekiçle işkence görerek can verdi.

Tayland polisi, aralarında kadının erkek kardeşinin de bulunduğu dört kişiyi gözaltına aldı. Suddaen'in erkek kardeşinin diğer saldırganları cinayet için kiraladığı belirtiliyor.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 17:16
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