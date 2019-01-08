0553 313 94 23

İngiliz milletvekillerinden polise çağrı

50 milletvekili Scotland Yard'a mektup yazarak parlamento çevresindeki Brexit yandaşı göstericilerin davranışlarının "kaygı verici" olduğunu bildirdi- Milletvekilleri polisten bu tür eylemcilere karşı önlemlerini artırmasını istedi

08 Ocak 2019 Salı 12:28
İngiliz milletvekillerinden polise çağrı

LONDRA (AA) - İngiltere’de 50 milletvekili, polise yazıkları mektupta, parlamento önünde gösteri yapan Brexit yandaşlarının davranışlarından duydukları kaygıyı dile getirdi.

Çeşitli partilerden 50 milletvekili İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard’ın şefi Cressida Dick’e yazdıkları ortak mektupta, parlamento çevresindeki göstericilerin davranışlarını “ciddi şekilde kaygı verici” hale geldiğini bildirdi.

“Parlamento binası çevresindeki kamu düzeni ve güvenliğin kötüye gidişi hakkındaki ciddi kaygılarımızı ifade etmek için yazıyoruz.” ifadeleri kullanılan mektupta, şunlar kaydedildi:

“Brexit üzerine farklı görüşleri olan bir dizi grubun aylarca devam eden barışçıl gösterilerin ardından, memurlarınızın da pekala farkında olduğu aşırı sağ bağlantılı bazı bireyler milletvekillerine, gazetecilere, diğer eylemcilere ve halka karşı tehditkar ve suça dönüşme potansiyeli taşıyan eylemlere girişmeye başladı.”

Milletvekilleri, polisin bu tür eylemcilere karşı koordineli olarak önlemlerini artırması çağrısı yaptı.

- Milletvekili ve gazeteciye taciz

Muhafazakar Partili Brexit karşıtı milletvekili Anna Soubry dün akşam saatlerinde parlamento girişinde bazı göstericilerin sözlü tacizine maruz kalmıştı. Soubry, polisin göstericilere müdahalede bulunmamasına tepki göstermişti.

Aynı saatlerde The Guardian gazetesi yazarı Owen Jones da benzer bir tacizin hedefi olmuştu.

Sosyal medyaya görüntüleri yansıyan olaylarda göstericilerin bazılarının “sarı yelek” giymesi dikkat çekti.

İngiltere’de tartışmalı Brexit anlaşmasının geçen ay parlamentoya sunulması sürecinde, Brexit yandaşları ve karşıtları parlamento binası çevresinde gösteriler başlamıştı.

- Milletvekili öldürülmüştü

Ülkede 23 Haziran 2016’da yapılan Brexit referandumunun bir hafta öncesinde İşçi Partili kadın milletvekili Jo Cox, bir aşırı sağcının saldırısında hayatını kaybetmişti.

Katilin bağlantılı olduğu tespit edilen Neonazi eğilimli Ulusal Eylem (National Action) adlı örgüt Aralık 2016'da ülkedeki terör listesine alınmıştı. 

İngiliz Parlamentosu Başbakan Theresa May’in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını 15 Ocak’ta oylamaya hazırlanıyor. Parlamentonun anlaşmayı yarından itibaren 5 oturumda tartışması öngörülüyor.

May, geçen ay yapılması planlanan oylamayı, yeterli desteği alamayacağını görmesi üzerine ertelemişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 12:28
  1. Anna Soubry
  2. Brexit
  3. İngiltere
  4. İngliz Parlamentosu
  5. Owen Jones

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elektrik faturalarını devlet mi ödeyecek?
    1. Elektrik faturalarını devlet mi..
    2. Amerikan GPS’ine ihtiyacımız kalmadı
    3. Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok yakında..
    5. Kimya sektöründen 17,4 milyar dolar..
    6. Avustralya Açık'ta Cem İlkel elemelere..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kahraman..
    8. FETÖ'nün "Kozan İmamı" hakim karşısında
    9. Ekrem İmamoğlu böyle ‘FETÖ..
    10. Iraklı milletvekillerinden "İsrail..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin..
    12. İzmir'de aranan 313 kişi yakalandı
    13. Erdoğan'dan Suriye mesajı: Bolton..
    14. "Türkiye, Lübnan'daki faaliyetleriyle..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Düzenli sosyal..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti..
    17. S-400’lerde geri adım atmak yok
    18. Erdoğan: "500 ve üzeri sigortalı..
    19. İstanbul’da İnsani Geçim Ücreti 3 bin..
    20. Altın fiyatları
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...