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İngiliz mahkemesinin Suudi Arabistan'a silah satışını durduracak kararı

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr:- "Koalisyon, Batı'nın bir müttefiki. İran ile bağlantılı grupların stratejik öneme sahip bir ülkeyi ele geçirmelerini engellemek için meşru bir hükümetin emriyle meşru bir savaş yürütüyor. Dolaysıyla koalisyona silah satışının durdurulmasından tek fayda sağlayan İran olacak"- "(Tankerlere saldırı) Durumun İran'ın saldırgan davranışı nedeniyle çok ciddi olduğunu düşünüyorum"

20 Haziran 2019 Perşembe 17:58
İngiliz mahkemesinin Suudi Arabistan'a silah satışını durduracak kararı

LONDRA (AA) - Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, Yemen'de meşru bir savaş yürüttüklerini savunarak, İngiltere'nin ülkesine silah satışına son vermesinden sadece İran'ın çıkar sağlayacağını ileri sürdü.

Cubeyr, Londra'da düzenlediği basın toplantısında, İngiliz Temyiz Mahkemesinin Yemen'de kullanıldığı gerekçesiyle Suudi Arabistan'a silah satışının yasalara aykırı olduğu yönündeki kararına ilişkin konuştu.

Mahkeme kararının herhangi bir yanlış uygulama ile değil, silah satışı izni prosedürüyle ilgili olduğunu savunan el-Cubeyr, "Koalisyon, Batı'nın bir müttefiki. İran ile bağlantılı grupların stratejik öneme sahip bir ülkeyi ele geçirmelerini engellemek için meşru bir hükümetin emriyle meşru bir savaş yürütüyor. Dolaysıyla koalisyona silah satışının durdurulmasından tek fayda sağlayan İran olacak." dedi.

Umman Körfezi'nde seyreden iki petrol tankerine yönelik saldırının arkasında İran olduğunu iddia eden el-Cubeyr, "Durumun, İran'ın saldırgan davranışı nedeniyle çok ciddi olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın geçişlerin güvenliğini sağlamak için müttefikleriyle istişarede bulunduğu ve çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini kaydeden el-Cubeyr, "Uluslararası nakliyeciliği engellediğinizde bunun enerji arzı üzerinde etkisi olur, dünya ekonomisi üzerinde etkisi olur, petrol fiyatı üzerinde etkisi olur. Aslında dünyadaki hemen hemen her insanı etkiler." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Bakan, Libya'da ise tüm taraflara aynı mesafede durduklarını belirterek, "Silahlı aşırıcı grupların Libya'da iktidarı ele geçirmelerini istemiyoruz." dedi.

- Suudi saldırılarında siviller ölüyor

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı merkezi hükümeti destekliyor.

Ancak koalisyonun sivillerin ölmelerine yol açan saldırıları, açlığa neden olan ablukası ve insan hakları ihlalleri tepki çekiyor.




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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 17:58
  1. Adil el-Cubeyr
  2. İngiltere
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  6. Suudi Arabistan
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