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İngiliz mahkemesinin Suudi Arabistan'a silah satışını durduracak kararı

Silah Satışına Karşı Kampanya:- "Bu tarihi kararı kutluyoruz ancak bu silah satışları hiç olmamalıydı"- "Hükümetin, kendi kurallarına uyması için bir kampanya grubu tarafından mahkemeye verilmesi gerekmemeliydi"

20 Haziran 2019 Perşembe 13:42
İngiliz mahkemesinin Suudi Arabistan'a silah satışını durduracak kararı

LONDRA (AA) - Sivil toplum örgütü "Silah Satışına Karşı Kampanya"nın (CAAT) başvurusu üzerine, Temyiz Mahkemesinin, İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satışını durduracak karar almasını "tarihi" olarak nitelendirdi.

CAAT'tan yapılan yazılı açıklamada, "Bu tarihi kararı kutluyoruz ancak bu silah satışları hiç olmamalıydı. Hükümetin, kendi kurallarına uyması için bir kampanya grubu tarafından mahkemeye verilmesi gerekmemeliydi." ifadesi kullanıldı.

Dört yıl boyunca Suudi Arabistan'ın okulları, hastaneleri, düğünleri ve cenazeleri bombaladığı anımsatılan açıklamada, "(Bu karar için) On binlerce insanın ölmesi ve dünyadaki en kötü insani krizin ortaya çıkması gerekmemeliydi." değerlendirmesi yapıldı.

Bununla birlikte mahkemenin aldığı kararın bir "son" anlamına gelmediği belirtilen açıklamada, "Bu koşullar altında Suudi Arabistan'a silah teminini sürdüren sistemi ve hükümet önceliklerini de sorgulamayız." ifadesine yer verildi.

İngiliz hükümetinin, mahkemenin bu kararına karşı mücadele etmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, "Şimdi üstlerindeki baskıyı artırma ve insan hayatının silah satışından elde edilen kardan öncelikli olmasını sağlama zamanıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

- Karar

CAAT'ın başvurusunu değerlendiren Temyiz Mahkemesi, İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satışının yasalara aykırı olduğuna hükmetmişti.

Mahkeme Uluslararası Ticaret Bakanlığının, uluslararası insani hukukun çiğnenip çiğnenmediğine bakılmaksızın Suudi Arabistan'a silah satışına izin vermesinin "akıl ve yasa dışı" olduğuna karar vermişti.

Bu kararla İngiltere'nin Suudi Arabistan'a Yemen'de kullanmak üzere silah satışına yönelik verdiği bütün izinlerin askıya alınması bekleniyor.

Karar gereği İngiliz hükümetinin Suudi Arabistan'a yeni silah satış izni vermeyi durdurması ve silah satışına yönelik izinleri hukuk dairesinde vermesi gerekecek.

- 2017'deki kararın temyizi

İngiltere'de "ulusal güvenlikle ilgili gizli delilleri" inceleyen mahkeme, CAAT'ın açtığı davada 10 Temmuz 2017'de verdiği kararla hükümetin Suudi Arabistan'a silah satışını yasal bulmuştu.

Mahkemenin kararında, hükümetin sunduğu "ulusal güvenliği ilgilendiren gizli delillerin" etkili olduğu belirtilirken, CAAT kararı temyiz etmişti.

Ülkede çok sayıda insan hakları örgütü, Suudi Arabistan'a yapılan silah satışının durdurulması için de kampanya yürütüyor.

İngiltere, Suudi Arabistan'a aralarında Typhoon ve Tornado savaş uçakları ile güdümlü füzelerin de yer aldığı büyük çapta silah ihracatı yapıyor.

İngiltere'nin Yemen'deki iç savaşın başladığı 2015'ten bu yana Suudi Arabistan'a sattığı silah miktarının 5 milyar sterline yaklaştığı açıklanmıştı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:42
  1. CAAT
  2. İngiltere
  3. Silah Satışına Karşı Kampanya
  4. Suudi Arabistan
  5. temyiz mahkemesi

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