İngiliz mahkemesi: "Hükümet, Suudi Arabistan’a silah satış izni için önce Yemen’deki insan hakları ihlalini araştırsın"

İngiltere’de bir mahkeme, daha önce ihraç edilen silahların Suudi Arabistan tarafından Yemen savaşında insan haklarını ihlal edecek şekilde kullanılıp kullanılmadığı araştırılmadan, İngiltere’nin Suudi Arabistan’a silah satmasının hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, mahkemenin Suudi Arabistan’a silah ihracını durdurma kararından hayal kırıklığına uğradığını açıkladı.

Theresa May’in, İngiliz hükümetinin Suudi Arabistan’a silah satışını yeniden başlatmak için bir yol bulmaya çalışacağını söylediği belirtildi.

İngiltere Ticaret Bakanı, hükümetin, mahkemenin Suudi Arabistan’a silah ihracı konusuna yaklaşımı kararına karşı bir çıkış yolu arayacaklarını söyledi.

Bir İngiliz mahkemesi, silah ticaretine karşı kampanyası tarafından İngiltere hükümetine karşı açılan bir davada, bu silahların Yemen ihtilafında kullanılmasının muhtemel olması sebebiyle hükümetin Suudi Arabistan’a silah satılmasına izin vermesinin illegal olduğu kararını verdi.

Yargıç kararı açıklarken, "Temyiz mahkemesi, hükümetin karar verme sürecini ciddi bir şekilde ihmal ettiğine karar verdi. Hükümet henüz, Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonunun geçmişte Yemen ihtilafı sırasında uluslararası insan hakları hukukunu ihlal edip etmediğini tam olarak değerlendirmedi. Mahkemenin bugünkü kararı Suudi Arabistan’a silah satışının derhal askıya alınması anlamını kastetmiyor. Bu karar İngiliz hükümetinin, daha önceki kaygıya konu olan meseleleri gözden geçirmesi gerektiği anlamını taşıyor" dedi.