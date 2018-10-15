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Meghan Markle ve Prens Harry kimdir? İngiliz Kraliyeti'nde bebek heyecanı

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in torunu ve tahtın altıncı sıradaki varisi Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın bebek beklediği duyuruldu. Peki Meghan Markle kimdir? Meghan Markle ile Prens Harry ne zaman evlendi?

15 Ekim 2018 Pazartesi 14:28
Meghan Markle ve Prens Harry kimdir? İngiliz Kraliyeti'nde bebek heyecanı

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in torunu ve tahtın altıncı sıradaki varisi Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın bebek beklediği duyuruldu. Peki Meghan Markle kimdir? Meghan Markle ile Prens Harry ne zaman evlendi?

Afro Amerikalı bir anne ve Amerikalı bir babanın kızı olan Rachel Meghan Markle, 4 Ağustos 1981'de doğdu. CSI: NY, CSI: Miami, Fringe ve Suits gibi dizilerde tanındı. 2003 yılında Chicago yakınlarındaki Northwestern Üniversitesinden tiyatro ve uluslararası ilişkiler alanında diploma alarak mezun oldu. Aynı zamanda Emma Watson gibi Birleşmiş Milletler kadın elçisi. Meghan Markle, yapımcı Trevor Engelson ile 2011’de evlendi. Çift iki yıl evli kaldıktan sonra boşandı. Meghan Markle'i adını hayır işlerinde de sıkça duyurdu. Dior ve Victoria Beckham gibi ünlü modacıların tasarımlarını tercih eden oyuncu günlük hayatında ise oldukça spor giyiniyor. 2017 yılında nişanlandığı Prens Harry ile 2018 Mayıs ayında görkemli bir törenle evlendi. Kraliçe 2. Elizabeth Prens Harry'yi Sussex Dükü, Markle'ı da Sussex Düşesi ilan etti.

Prens Harry, 15 Eylül 1984 doğumlu. Doğum adıyla Henry, Galler Prensi Charles ile Galler Prensesi Diana'ın oğlu, Sussex dükü. Britanya tahtının altıncı sıradaki vârisidir. Annesi Diana'yı 13 yaşında kaybetmiştir.

 

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 14:28
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