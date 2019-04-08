0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

İngiliz JLT’nin 5.6 milyar dolara Marsh & McLennan Şirketler Grubu’na devri tamamlandı

Müşterilerine risk, strateji ve insan kaynakları alanlarında tavsiyeler ve çözümler sunan küresel profesyonel hizmetler firması Marsh & McLennan Şirketler Grubu (MMC), İngiliz rakibi Jardine Lloyd Thompson’ı (JLT) 5,6 milyar dolar karşılığında satın alma anlaşmasını tamamlandığını duyurdu.

08 Nisan 2019 Pazartesi 14:08
İngiliz JLT’nin 5.6 milyar dolara Marsh & McLennan Şirketler Grubu’na devri tamamlandı

Müşterilerine risk, strateji ve insan kaynakları alanlarında tavsiyeler ve çözümler sunan küresel profesyonel hizmetler firması Marsh & McLennan Şirketler Grubu (MMC), İngiliz rakibi Jardine Lloyd Thompson’ı (JLT) 5,6 milyar dolar karşılığında satın alma anlaşmasını tamamlandığını duyurdu.



Risk yönetim danışmanlığı, sigorta danışmanlığı, sigorta ve reasürans brokerliği ile birlikte insan kaynakları danışmanlığı hizmeti veren Marsh & McLennan Şirketler Grubu, İngiliz rakibi Jardine Lloyd Thompson’ın (JLT) 5,6 milyar dolarlık satın alma sürecini tamamlayarak risk, strateji ve insan kaynakları alanlarında dünyanın lider profesyonel hizmetler şirketi olma rolünü daha da güçlendirdi. Satın alma, MMC’nin sigorta brokerliği, sağlık, emeklilik ve özellikli riskler konularındaki liderlik yapısını güçlendirirken, şirketin küresel erişimini de 130 ülkeye ulaştırmış oldu. şirket açıklamasında görüşleri bulunan Marsh & McLennan Şirketler Grubu Başkanı ve CEO’su Dan Glaser konuyla ilgili değerlendirmesinde, “MMC ve JLT şirketlerinin bir araya gelmesiyle yeni bir dönem başlıyor. Satın alma sonrası gerçekleşen birleşme temel olarak yetenek, beceri, gelir ve kazanç noktalarında gelişme ve büyümeye odaklanıyor” diye konuştu.



Kapsama alanı 130 ülkeye ulaştı


MMC, JLT’i satın almasıyla kurumsal müşteriler ile küçük ticari segmentlerdeki varlığını önemli ölçüde genişletecek. Birleşme sonrasında MMC ve JLT, global pazarda başta sabit kıymet/kaza sigortası olmak üzere çeşitli branşlarda yıllık 100 milyar doların üzerinde sigorta primini yönetecek. JLT faaliyette olduğu bölgelerdeki 10 binin üzerinde çalışanı ile MMC’ye özellikli riskler alanında daha derinlikli endüstri uzmanlığına sahip önemli bir insan kaynağı sağlayacak. Birleşmenin ardından Marsh & McLennan Şirketler Grubu’na Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak katılan eski JLT CEO’su Dominic Burke de dahil olmak üzere JLT’nin üst düzey yöneticilerinin büyük bölümü MMC ve MMC’nin bünyesinde olan Marsh, Guy Carpenter ve Mercer şirketlerinin yönetim kadrolarında yeni görevlerine başladılar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 14:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağanak yağış tarım arazilerine zarar verdi
    1. Sağanak yağış tarım arazilerine zarar..
    2. Sungurlu’da şehitleri için mevlit..
    3. Bursaspor’da Mesut Bakkal dönemi
    4. Doç. Dr. Coşkun Erüz: "Yılda yaklaşık..
    5. Palu Ailesi’nin yargılandığı davada..
    6. Kraliyet ailesinde bir ilk! Prens..
    7. Nijerya'daki intihar saldırısında..
    8. Yüzüncü Yılda 100 Milyon Fidan
    9. Mazbatasını aldı ilk işi köylülerine..
    10. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    11. Vali Mustafa Masatlı, sabah namazı..
    12. Vizyon filmleri şehrin tarihi..
    13. YİKOB yatırımları değerlendirildi
    14. Vos26 gönüllüleri, otizmli çocuklar..
    15. Erdoğan: "(Rusya ile) Bir diğer çok..
    16. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    17. UFC yıldızı Shevchenko'ya..
    18. Baharın müjdecisi kardelenler açtı
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ile)..
    20. Voleybol 1. Lig Erkekler: Akkuş..
    21. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    22. İnternetteki zararlı içeriklere karşı..
    23. Akbank Düşünce Kulübü 11 yaşında
    24. İl genel meclis başkanı seçildi
    25. Ucuz araç tuzağı! Fark edenlere dayak..
    26. Eski Yargıtay üyesine hapis cezası
    27. İngiliz JLT’nin 5.6 milyar dolara..
    28. Giresunspor'da mağlubiyet üzüntüsü
    29. Bursaspor'da Mesut Bakkal dönemi
    30. Rusya Devlet Başkanı Putin: “Türkiye..
    Bir Kemalist'in hezeyanları! Müslümanları hedef aldı
    Bir Kemalist'in hezeyanları! Müslümanları hedef aldı
    İlber Ortaylı: İngiltere ile birlikte dünyada iki devletten birisiyiz
    İlber Ortaylı: İngiltere ile birlikte dünyada iki devletten birisiyiz
    Muharrem İnce partisinin hata yaptığını kabul etti!
    Muharrem İnce partisinin hata yaptığını kabul etti!
    İstanbul'da makas daralıyor! AK Parti son oy farkını açıkladı
    İstanbul'da makas daralıyor! AK Parti son oy farkını açıkladı
    Yeni parti kurulacak mı? BBP Lideri Destici'den, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması
    Yeni parti kurulacak mı? BBP Lideri Destici'den, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Skandal liste ortaya çıktı! İşte yasaya aykırı görev alan isimler
    Skandal liste ortaya çıktı! İşte yasaya aykırı görev alan isimler