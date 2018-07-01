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İngiliz jetleri Esed güçlerini vurdu

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait jetler Suriye’de Esed rejimine bağlı güçleri bombaladı.

01 Temmuz 2018 Pazar 20:15
İngiliz jetleri Esed güçlerini vurdu

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Times, "RAF Esed'in sınır savaşçılarını bombaladı" başlığıyla yayımladığı haberinde geçen ay Suriye’nin güneyindeki bir çölde çıkan çatışmada İngiliz jetlerinin rejim destekçilerini bombaladığını ileri sürdü.

Suriye'nin Irak ve Ürdün ile sınırının kesiştiği bölgedeki çatışmanın, İngiliz silahlı kuvvetlerinin eğitim üssü yakınlarında çıktığı belirtildi. Gazete, yerel basın kaynaklarına dayandırdığı haberinde çatışmada bir Suriyeli subayın hayatını kaybettiğini yazdı.

SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İngiltere Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada bombalanan kuvvetin kimliğine ilişkin bilgi vermedi ve "21 Haziran’da Suriye'nin güneyinde DEAŞ'a karşı mücadele eden koalisyon güçlerine karşı düşmanca ateş edildi. Bunun DEAŞ tarafından yapıldığı düşünülmüyor." ifadelerine yer verildi.

“Koalisyon güçleri, gerginliği tırmandırmamak için çekilmeye karar verdi ancak belirli bir konumdan ateş edilmeye devam edildi." ifadelerine yer verilen açıklamada ortak bir kendini savunma eylemi olarak RAF jetlerinin, bu noktaya tek bir "Paveway IV” tipi güdümlü bomba bıraktığı ve böylece "koalisyon ortaklarına yönelik tehdidin başarılı bir şekilde ortadan kaldırıldığı" duyuruldu.

Bakanlıktan AA muhabirine yapılan açıklamada da, "RAF’ın nişan alma kuralları, uçaklarımıza koalisyon ortaklarımızı savunmak için hareket etme hakkı veriyor. Bu, hem uluslararası insancıl hukuk, hem silahlı çatışmalar kanunu ile uyumlu, tamamen orantılı bir yanıttı. (Harekatta) Sivil, koalisyon ya da ortaklarımızdan bir kayıp yaşanmadı.” değerlendirilmesi yapıldı.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 20:15
  1. İngiltere
  2. Suriye
  3. Irak
  4. Ürdün
  5. DEAŞ

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