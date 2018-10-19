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İngiliz istihbaratçıdan tuhaf 'Türkiye' açıklaması

İngiliz dış istihbarat servisi MI6’nın eski başkanı Sawers, Kaşıkçı olayıyla ilgili tuhaf bir değerlendirmede bulundu.

19 Ekim 2018 Cuma 19:38
İngiliz istihbaratçıdan tuhaf 'Türkiye' açıklaması

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’ye konuşan İngiliz dış istihbarat servisi MI6'in eski başkanı John Sawers, "Eğer gazetecinin öldürülmesi emrini Prens bin Selman’ın verdiği kanıtlanırsa ki çok büyük ihtimalle öyle olduğu görülüyor, bu çok ileri gidildiği anlamına gelir. Buna İngiltere, AB ve ABD karşılık vermek zorunda kalacaktır." dedi.

"BARİZ BİR UYDURMA"

Kaşıkçı cinayetinin "kontrol dışı unsurlar" tarafından işlendiği iddiasını "bariz uydurma" olarak nitelendiren Sawers, bunu kabul etmesinin ABD’nin saygınlığını daha da zedeleyeceğini söyledi.

"İSTEDİĞİNİ YAPMASINA ABD'NİN İZİN VERECEĞİNİ DÜŞÜNDÜ"

Bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetinin emrini verirken ABD ile özel ilişkisine güvenmiş olabileceğini belirten Sawers, "Bence dilediği gibi davranma konusunda ABD yönetiminin iznine sahip olduğunu düşünmese bunu yapmayacaktı." diye konuştu.

SAWERS'IN "TÜRK İSTİHBARATI" ŞAŞKINLIĞI

Türk istihbarat servislerinin profesyonelliğine ve detaylara gösterdiği dikkate saygı duyduğunu belirten Sawers, "Türk güvenlik kaynaklarından gelen bilgilerdeki ayrıntı düzeyi o kadar açık ki bir tür kayıt mevcut olmalı." yorumunu yaptı.

"TÜRKLER KONSOLOSLUĞU DİNLİYOR OLABİLİRLER"

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yakın geçmişteki gerilim dikkate alındığında Suudi Arabistan’a ait ofislerin yakından izleniyor olmasını beraberinde getirebileceğine dikkati çeken Sawers, "Konsolosluğu bir şekilde dinliyor olabilirler ya da suikast timinin taşıdığı başka cihazlar dinlenmiş olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"SUİKAST TİMİ PRENS'E ÇOK YAKIN İSİMLERDEN OLUŞUYOR"

Suikast timinin oluşturan kişilere de değinen Sawers, "Suikast timiyle ilgili ayrıntılar çok kuvvetli ve veliaht prense ne kadar yakın olduklarını gösteriyor." dedi.

"VELİAHT PRENSİN ALTINI OYACAKLAR"

Suudi kraliyet ailesi üyeleri, işadamları ve dini liderlerin Prens bin Selman’ın Kaşıkçı olayıyla bağlantısını kullanarak onun altını oyacakları değerlendirmesini yapan Sawers, "Bu korkunç cinayete Suudi Arabistan içinde de tepki olacaktır ve bir tür düzeltme yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Sir John Sawers 2009-2014 yıllarında MI6 başkanlı olarak görev yapmıştı.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 19:38
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