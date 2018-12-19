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İngiliz iş dünyasının siyasilere Brexit uyarısı

İngiliz Ticaret Odaları Birliği, Britanya Endüstri Konfederasyonu, İmalatçılar Organizasyonu, Küçük İşletmeler Federasyonu ve Yöneticiler Enstitüsü ortak yaptıkları açıklamada İngiliz siyasileri AB'den anlaşmasız ayrılık senaryosuna ilişkin uyardı

19 Aralık 2018 Çarşamba 17:44
İngiliz iş dünyasının siyasilere Brexit uyarısı

LONDRA (AA) - İngiltere’de iş dünyasını temsil eden en büyük beş çatı kuruluş ortaklaşa yaptıkları açıklamada, politikacıların ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış hazırlıklarını tamamlamak yerine iç mücadelelerle vakit kaybettiği eleştirisinde bulundu.

İngiliz Ticaret Odaları Birliği (BCC), Britanya Endüstri Konfederasyonu (CBI), İmalatçılar Organizasyonu (EEF), Küçük İşletmeler Federasyonu (FSB) ve Yöneticiler Enstitüsü (IoD) ortak yaptıkları açıklamada İngiliz siyasileri anlaşmasız ayrılık senaryosuna ilişkin uyardı.

Açıklamada, “Siyasiler, pratik adımlar atmak yerine anlaşmazlıklar üzerinden birbirleriyle çekişirken, iş dünyası olanlar korku içerisinde izliyor. İş dünyasının ilerlemesi gerekiyor.” ifadelerine yer verildi.

İngiliz hükümetinin AB’den ayrılık sürecine ilişkin mesafe kaydedememiş olması eleştirilen açıklamada, neticede ülkenin anlaşmasız ayrılık senaryosunu değerlendirme durumuna geldiği belirtildi. Açıklamada, “Gelecek 100 gün aksaklıkların giderilmesi için yeterli süre değil. Olmamız gereken nokta bu değil. Binlerce şirket anlaşmasız ayrılık için hazırlıklarına henüz başlayacak. İş dünyasının bu kadar kısa bir zamanda hazırlanması beklenemez.” ifadeleri yer aldı.

İngiliz hükümeti, dün, "anlaşmasız ayrılık" senaryonun gerçekleşmesi halinde alınması gereken tedbirler hakkında önümüzdeki dönemde kamuoyunun bilgilendirileceğini duyurmuştu.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile kasım ayında vardığı Brexit Anlaşması'nın parlamentoda oylanması milletvekillerinin muhalefeti nedeniyle ertelenmişti. May, dün yaptığı açıklamada oylamanın ocak ayının 3. haftasında yapılacağını bildirmişti.

May, anlaşmanın parlamentoda reddedilmesi durumunda ülkenin önündeki seçeneklerin "anlaşmasız ayrılık" ve "Brexit'in iptali" olacağını savunuyor.

Üyelerin AB'den ayrılmasını düzenleyen Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesine göre, İngiltere 29 Mart 2019'da birlikten resmen ayrılmış olacak. AB, İngiltere'nin Brexit konusunda yeni bir referandum yapması veya erken seçime gitmesi halinde bu süreyi uzatabileceğinin işaretini vermişti.

Avrupa Adalet Divanı da aldığı kararla İngiltere'nin bu maddeyi tek yanlı olarak durdurarak Brexit'i iptal edebileceğine hükmetmişti.

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oy ile AB'den ayrılma kararı almıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 17:44
  1. AB
  2. Brexit
  3. İngiltere
  4. Londra

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