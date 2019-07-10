İngiliz ilaç şirketine "Pfizer" için AB onayı Avrupa Birliği Komisyonu, İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline'ın, Pfizer'in tüketici sağlığı alanındaki işlerini satın almasını "koşullu" onayladı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline'ın (GSK), ABD firması Pfizer'in tüketici sağlığı sektöründeki faaliyetlerini satın almasına "koşullu onay" verdi. AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, GSK'nin, Pfizer'in tüketici sağlığı alanındaki birimini satın almasının, sektörde rekabeti olumsuz etkilemeyeceği ve bu nedenle işlemin onaylanmasına karar verildiği bildirildi. Açıklamada, rekabet endişelerini önlemek için şirketlerin, AB Komisyonu'na Pfizer'in ThermaCare ısı bandı birimini elden çıkartma taahhüdünde bulunduğu kaydedildi. - Komisyon, rekabete aykırı duruma bakıyor Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirket birleşmelerini veya satın almaları denetlemek, AB Komisyonu'nun yetkileri arasında yer alıyor. AB Komisyonu, bu incelemelerde ve soruşturmalarda, rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşmeleri ve satın almaları engelleyebiliyor.

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