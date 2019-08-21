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İngiliz hükümeti, hızlı tren projesi HS2'yi incelemeye aldı

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, başkent Londra ile Birmingham, Manchester ve Leeds gibi ülkenin önde gelen şehirlerini kuzey güney hattında birleştirmeyi amaçlayan hızlı tren projesinin incelenmesine karar verildiğini duyurdu- Projeye onay verilip verilmeyeceğine ilişkin açıklama bu yılın sonunda yapılacak

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:44
İngiliz hükümeti, hızlı tren projesi HS2'yi incelemeye aldı

LONDRA (AA) - İngiliz hükümeti, Londra, Birmingham, Manchester ve Leeds gibi ülkenin önde gelen şehirlerini kuzey-güney hattında birleştirmeyi amaçlayan hızlı tren projesi HS2'yi incelemeye aldığını bildirdi.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Londra ile Birmingham, Manchester ve Leeds gibi ülkenin önde gelen şehirlerini kuzey güney hattında birleştirmeyi amaçlayan hızlı tren projesi HS2'nin incelenmesine karar verildiği, projeye onay verilip verilmeyeceğine ilişkin açıklamanın bu yılın sonunda yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, projenin maliyetlerinin ve yaratacağı ekonomik katkının yeniden değerlendirileceği belirtildi.

İngiliz yayın kurumu BBC’ye değerlendirmede bulunan İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, projeye bu zamana kadar milyarlarca sterlin harcandığının hatırlatılması üzerine, “Bu zamana kadar çok para harcamış olmanız bundan sonra da harcamaya devam etmeniz gerektiği anlamına gelmiyor.” ifadelerini kullandı.

Projenin ilk etabı olan Londra-Birmingham hattının normal koşullar altında 2026 yılında, ikinci etabı olan Leeds-Manchester hattının ise 2033 yılında faaliyete geçmesi bekleniyordu.

Projede, trenlerin saatte 402 kilometre hıza kadar ulaşması, bir saatte kuzey güney hattında 15 bin yolcuyu taşıması planlanıyordu.

Haziran ayında HS2 Projesi Başkanı Allan Cook, projenin maliyetlerini arttığını, 56 milyar sterlinlik toplam maliyetin 86 milyar sterline yükseldiğini belirtmişti.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:44
  1. hızlı tren
  2. İngiltere
  3. Leeds
  4. Londra
  5. Manchester
  6. ulaşım

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