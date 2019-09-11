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İngiliz hükümeti anlaşmasız Brexit senaryosunu açıkladı

"Sarı Çinte Operasyonu" isimli belgede, anlaşmasız ayrılık durumunda ülkenin yakıt, gıda ve ilaç kriziyle karşı karşıya kalacağı öngörülüyor - Senaryoya göre, İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'nden geçişlerde ciddi sıkıntılar görülecek ve bu durumun düzelmesi 3 ayı bulabilecek- Düşük gelirliler, gıda ve yakıt fiyatlarındaki herhangi bir artıştan orantısız şekilde daha fazla etkilenecek- İngiltere genelinde protestolar ve karşı protestolar gerçekleşecek ve buralarda önemli miktarda polis gücü kullanılacak- Kamu düzeninde bozulmalar ve toplumsal gerginliklerde artış görülebilecek

11 Eylül 2019 Çarşamba 23:41
İngiliz hükümeti anlaşmasız Brexit senaryosunu açıkladı

LONDRA (AA) - İngiliz hükümeti, parlamentoda alınan karar çerçevesinde "Sarı Çinte Operasyonu" adlı anlaşmasız Brexit senaryosunu kamuoyu ile paylaştı.

Adını bir kuş türü olan "sarı çinte"den alan ve hükümetin internet sitesinde yayımlanan belgede, anlaşmasız ayrılık durumunda ülkenin yakıt, gıda ve ilaç kriziyle karşı karşıya kalacağı öngörülüyor.

20 madde halinde sıralanan "en kötü durum senaryosuna" göre, Fransa üzerinden İngiltere'ye gelen kamyonların yüzde 50 ila 85'i gümrüğe takılacak, 2 günü aşan gecikmeler yaşanacak.

İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'nden geçişlerde ciddi sıkıntılar görülecek ve bu durumun düzelmesi 3 ayı bulabilecek.

Feribot, tren veya uçak ile seyahat edecek İngilizler, limanlar, tren istasyonları ve havalimanlarında beklemek zorunda kalacak.

Elektrik fiyatları ciddi oranda artacak, ilaç tedariki uzayacak. Taze gıda sıkıntısı baş gösterecek ve buna bağlı olarak fiyatlar yükselecek.

Büyük şirketler anlaşmasız ayrılığa hazırlıklı olsalar da küçük ve orta boy işletmeler oldukça zor duruma düşecek.

Düşük gelirliler ise gıda ve yakıt fiyatlarındaki herhangi bir artıştan daha fazla etkilenecek.

İngiltere genelinde protestolar ve karşı protestolar gerçekleşecek ve çok sayıda polis gücü buralarda kullanılacak.

Ayrıca, kamu düzeninde bozulmalar ve toplumsal gerginliklerde artış görülebilecek.

Madde madde olası senaryoların paylaşıldığı belgede 15. maddenin üzerinin siyahla kapatılması ise dikkati çekti.

İngiliz parlamentosunda pazartesi kabul edilen tasarıda, hükümetin anlaşmasız ayrılığa ilişkin belgeler ve planları yayınlaması zorunlu kılınmıştı.

302'ye karşı 311 oyla kabul edilen tasarıda, sadece planlar veya resmi evraklar değil, hükümet görevlilerinin elektronik posta, sosyal medya ve WhatsApp gibi uygulamalar yoluyla yaptığı tüm uluslararası yazışmaların açıklanması da öngörülüyordu.

- Brexit süreci

Başbakan Boris Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda 3 kez reddedilmişti.

Johnson, May'in istifa kararı almasının ardından Muhafazakar Partinin yaklaşık 150 bin üyesinin oylarıyla başbakanlık görevine seçilmişti.

İngiliz Parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

Johnson, anlaşmasız da olsa Brexit’in gerçekleşmesini sağlamak ve parlamenterlerin olası bir müdahalesinin önüne geçmek için parlamentonun tatil edilmesini istemişti.

Ancak muhalafet ve Muhafazakar Partiden istifa eden parlamenterler, anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük bir tasarıyı kabul etmiş ve Johnson'ın erken seçim önerisini reddetmişti.

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.





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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 23:41
  1. AB
  2. Avrupa Birliği
  3. Brexit
  4. İngiltere

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