Wikileaks'ın kurucusunun İngiliz hapishanesindeki gizli görüntüleri ortaya çıktı

Wikileaks'ın kurucusu Julian Assange'ın İngiltere'de tutulduğu hapishanedeki görüntüleri ortaya çıktı. Rus medyasına sızdırılan gizli kamera kayıtları yüksek güvenlikli Belmarsh Hapishanesi'nde çekildi.

Kayıtlarda, Julian Assange, başka bir mahkum ile sohbet ederken görülüyor. Gizli kamera görüntülerde Bir hücrenin içi de yer alıyor. Yerde birçok dergi göze çarpıyor. Ancak bu hücrenin Assange'a ait olup olmadığı bilinmiyor.

Kamera kayıtlarını Assange'ın destekçisi olduğu belirtilen bir başka mahkumun çektiği ifade ediliyor. Görüntülerin çekilmesinden kısa süre sonra sonra Assange'ın sağlığının bozulduğu, ve revirde gözlem altında tutulduğu gelen haberler arasında.

Assange ne ile suçlanıyor?

​WikiLeaks kurucusu, 2010 yılında ABD'nin de aralarında olduğu çok sayıda ülkeye ait binlerce gizli belge, yazışma ve askeri raporu internet üzerinden yayınlamıştı.

Julian Assange, İngiltere'de kefalet şartlarını ihlal etmekten tutuklu bulunuyor. 2012'de İsveç'te kendisine yöneltilen cinsel taciz suçlamaları nedeniyle Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınan Assange geçen ay cezaevine gönderilmişti.

ABD Adalet Bakanlığı, son olarak Assange'a 17 yeni suçlama yöneltmişti. Bu suçlamalar arasında gizli kaynakların isimlerini edinmek ve yayımlamak da bulunuyordu. Assange'a geçen ay da eski istihbarat analisti Chelsea Manning'le birlikte Savunma Bakanlığı ağına girmek için plan yapma suçlaması yöneltilmişti.

Öte yandan hakkındaki taciz suçlamalarını tekrardan açan İsveç, Assange'ın kendilerine iade edilmesini talep ediyor.