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İngiliz Guardian'dan çarpıcı iddia! 'Yardımcısı devreye girince kriz büyüdü'

İngiliz The Guardian gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında NATO zirvesi sırasında yapılan görüşmede bir yanlış anlaşılma yaşandığını ve krizin bu nedenle büyüdüğünü idida etti.

14 Ağustos 2018 Salı 16:22
İngiliz Guardian'dan çarpıcı iddia! 'Yardımcısı devreye girince kriz büyüdü'

Türkiye'de tutuklu bulunan ABD'li rahip Andrew Brunson'un durumuyla ilgili Türkiye ile ABD arasında yaşanan krize ilişkin İngiliz gazetesi The Guardian'dan yeni bir iddia geldi.

Gazetede Martin Chulov imzasıyla yayınlanan ve 'Ankara'daki karar mercilerine yakın bir Türk gözlemciye' dayandırılan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay yapılan NATO zirvesinde bir araya gelerek konuyla ilgili fikir alış verişinde bulundu. Ancak iki lider arasındaki konuşma ABD Başkanı Trump tarafından yanlış anlaşıldı.

İddiaya göre, iki liderin görüşmesinin ardından Trump, İsrail'de tutuklu bulunan Türk vatandaşı Ebru Özkan'ın serbest bırakılmasının ardından Brunson'ın serbest bırakılacağı konusunda bir anlaşma yaptığına inandı. Erdoğan ise ABD'li rahibin ev hapsine alınmasını onayladığını düşündü.

YARDIMCISI DEVREYE GİRİNCE KRİZ BÜYÜDÜ

Haberde görüşme sırasında sadece iki liderin ve bir de çevirmenin bulunduğu belirtilirken, ABD Başkan Yardımcısı Pence'in devreye girmesinin ardından krizin büyüdüğü öne sürüldü. Pence'in meseleyi Trump'ın evanjelik tabandan aydığı oyla ilişkili olarak değerlendirdiği ve ara seçimler nedeniyle harekete geçtiği belirtildi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 16:22
  1. Ankara
  2. İngiliz Guardian gazetesi
  3. ABD
  4. Türkiye
  5. Recep Tayyip Erdoğan
  6. Donald Trump
  7. Kriz
  8. Rahip Brunson

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