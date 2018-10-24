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İngiliz gençleri çok eşliliğe destek veriyor... Osmanlı’da Nasıldı?

Osmanlı’da pek az uygulandığı bilinen çok eşliliğe İngiliz gençlerden destek geldi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 09:09
İngiliz gençleri çok eşliliğe destek veriyor... Osmanlı’da Nasıldı?

 yeniakit.com.tr  Osmanlılar’da yok denecek kadar düşük oranlarda uygulandığı bilinen ve hatta Bursa gibi bazı şehirlerde %2’yi bile anca bulan çok eşlilik, yapılan son araştırmaya göre İngiliz gençlerinin üçte biri tarafından destek gördü.

“Gençler Artık Evliliğe Kıymet Vermiyor”

İngiltere’de yapılan araştırmaya göre genç neslin artık evliliğe ciddi bir kıymet atfetmediği sarahatle ortaya kondu. Araştırma sonuçlarını yayınlayan gazetelerden Daily Mail, buna göre genç nüfusun evliliğe, adeta bir cep telefonu satın alma işlemindeki gevşeklikle baktıklarını ifade etti.

Araştırmaya göre 18-14 yaş arası gençlerin, evliliğin “diğer bir partner sürümüne geçiş için fırsat ve geçici bir kontrat” olması gerektiğine inandıkları tespit edildi.

Araştırmanın pek çarpıcı bir diğer neticesi ise, bu grubun %30’unun çok eşlilik (taaddüt-i zevcat) destekçi olduğunu göstermesiydi.

2.002 kişi üzerinden yapılan ankete katılanların hemen hemen yarısının, “sebepsiz boşanmaları” desteklemesi de dikkate şayan bir diğer sonuç olarak ortaya çıktı.

Araştırmayı organize edenlerden Colin Hart, sonuçların “derinden endişe verici olduğu” yorumunda bulundu.

Çok eşlilik Konusunda Osmanlı’da Tespit Edilen Oranlar Nelerdir?

Ciddi çarpıtma ve cehalet izhar edilen ve Osmanlı’ya mesnetsizce yapılan saldırı ile karalamaların en öne çıkan mevzularından birisi şüphesiz çok eşliliktir. Fakat uzun yıllardan beri arşiv kaynaklarından yapılan ciddi bütün araştırmalar, Osmanlı’da çok eşliliğin son derece düşük olduğu gibi, Osmanlı dünyası kanaat önderleri ve zihniyet temsilcilerinin de desteklemediği bir şey olduğunu gözler önüne sermiştir.

Nitekim Saadet Maydaer tarafından 2002’de yapılan “Şer’iyye Sicillerine Göre Bursa’da Kadın (1575-1600)” adlı yüksek lisans tez çalışmasında çarpıcı veriler aktarılmaktadır. Buna göre, 16.yüzyılda Bursa’da Şeriyye Sicillerine göre 939 evli erkekten 22 kişi((%2.3) iki eşli, 2 kişi(%0.2) 3 eşlidir. Geriye kalanlar(%97.5) tek kadınla evlidir. 17.yüzyıl Bursa’sında ise oranlar şöyle: 1092 evli erkekten 49’u 2 eşli(%4.4), 2’si 3 eşli(%0.1). Yine 17.yüzyılda H.Gerber’in 2000’den fazla tereke kaydı üzerinde yaptığı araştırmada 2 ya da daha fazla evli erkek sayısı 20’yi geçmemektedir… Binaenaleyh poligami oranı %1 olarak tespit edilmektedir.

Ömer Lütfi Barkan da Edirne askeri kassamına ait tereke defterleri üzerinde yaptığı incelemede 1516 erkekten 103’ünün 2 kadınla(%6.79), 6’sının 3 kadınla(%0.39) evli olduğunu ortaya koymuştu. 17.yüzyılda İstanbul’da poligami oranı %7.6 olarak görülmektedir. Ankara şehrine ait 906 Müslim terekesi üzerinde yapılan araştırmaya göre ise 812 erkeğin 715’i tek eşli(%88.05), 84’ü 2 eşli(%10.34), 11’i üç eşli ve 2’si 4 eşlidir.

Keza İlber Ortaylı da “Osmanlı Toplumunda Aile” adlı eserinde, Osmanlı toplumunda çok eşliliğin iltifat görmediğini ve de hoş karşılanmadığını vurgulamaktadır. Hakeza o, “hiç kuşkusuz” Osmanlı medeniyetinin klasik devirleri ile Osmanlı zihniyetini nakleden bir eser olarak Kınalızade Ali’nin Ahlâk-ı Alâi eserinde mevzuyla alakalı ileri sürdüğü görüşlere de dikkat çeker ki, Kınalızade’nin çok eşliliği hem ahlaki hem de iktisadi açıdan olumsuz bulduğu açıkça görülmektedir.

Osmanlılarda poligami daha çok, çocuğu olmayanların çocuk sahibi olmak veya kız çocuğu olmayanların erkek çocuğu sahibi olmak isteğiyle açıklanaktadır.

Şu halde bu araştırmaya göre, İngliz gençlerinin Osmanlı tarihinde hiç görülmemiş ve hatta yanına bile yaklaşılmamış bir oranla çok eşliliğe destek vermektedirler. Gerek kendi ecdadının gerekse hayran olmaya çalıştığı Batı’nın kopkoyu cahili olan ve boyuna yanlış ve gülünç ahkâm kesen bir kesimin bu tablo karşısında “düşünme” ve “utanma” gibi mefhumlarla bir bağ kurup kurmayacağı sorusu ise kendisini -yine- göstermektedir.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 09:09
  1. İstanbul
  2. Edirne
  3. Bursa
  4. Ankara
  5. çok eşlilik
  6. İngiltere
  7. İngiliz gençler

YORUM YAZ

  • hayrihayri8 dk önce
    1. bu haberi okadar önemli yapacak ne varki mansetlere tasinmis. 2. Allahin izin verdigi evlilik tarzini kötülemek kimin haddine? hos görülmezmis...Allah Allah! kinali zadeye göre hem ahlaki hem iktisadi bozukluga yol acarmis.... bence o kinalinin ismi hic olmamis! kinali boyali bence bir erkege ahlakca yakismamis! Dogu illerimizde ve Araplarda cok eslilik var... Muhammed Mustafanin (sav.) bir esimi vardi?! suyu bulandirmayalim, MÜSLÜMANIN DIYEN ALLAHIN KOYMUS OLDUGU NIZAMI HOR GÖREMEZ! GÖREN DINDEN CIKAR! biz hiristiyanmiyiz? Allah izin vermis, emir vermemis... ayiptir.... fetöye rahmet okutur bu sözler!
  • canpolatcanpolat26 dk önce
    evet bu ahır zamanortamında ahlakı durumu nefsı koruma için çok eşlılık pekala duşünulebilır degıl mi ?..helal olsun ingiliz gençlere diyesim geldi :)))))
  • Hasan KARAHasan KARA27 dk önce
    El insaf İngiliz gençlerin çok evlilikten kastı yazınızdan da anlaşıldığı üzere, evlenip evlenip kolayca boşanma, cinsel tatminini farklı eşlerle deneme üzerine, yani aile kavramı üzerine tercih etmiyorlar. Osmanlıdaki ile ne alaka. Bu size yakıştı mı.
  • reşatreşat29 dk önce
    Onlar swingeri kastediyor.
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