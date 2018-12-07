İngiliz gazeteciler Muğla'da

MUĞLA (AA) - Muğla'da konuk edilen İngiliz gazeteciler, Seydikemer ilçesindeki doğal ve tarihi mekanlar ile halk pazarını gezdi.

İki turizm şirketince organize edilen, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Ortaca Kaymakamlığı ve YDA Dalaman Havalimanı'nın desteğiyle düzenlenen program kapsamında turizm ve seyahat haberleri yapan 10 İngiliz gazeteci, Seydikemer ilçesine geldi.

Bölgeye davet edilen gazeteciler, tanıtım etkinliğinin dördüncü gününde ilçedeki Tlos Antik Kenti ve Saklıkent Kanyonu'nu gezdi. Daha sonra ilçe merkezine kurulan halk pazarında dolaşan grup, bazı yöresel ürünlerin tadına baktı.

Organizatör şirketlerden birinin yetkilisi Ali Mürşit Yağmur, gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiliz gazetecilere bölgenin turistik yerlerini dolaştırdıklarını, amaçlarının turizmin 12 aya yayılması olduğunu söyledi.

Organizasyonun çok iyi gittiğini belirten Yağmur, "Misafirlerimiz, 'Çok sıcak kanlı insanlarla karşılaştık. İspanya'da 12 ay turizm yapılırken buranın neyi eksik?' diyorlar. Bölgenin güzelliklerini gezdirmek ve göstermek için elimizden geleni yaptık. İnanıyoruz ki ülkelerin döndüklerinde gazete, televizyon ya da yazılarında bölgemizle ilgili olumlu bilgiler vereceklerdir." diye konuştu.

- "Türkiye, gerçekten bir cennet"

İngiliz gazeteci Sara Darling de gezinin harika geçtiğini, ziyaret ettikleri her yeri çok beğendiğini, izlenimlerinin çok olumlu olduğunu söyledi.

Seydikemer'de uğradıkları pazarı da beğendiğini ifade eden Darling, "İstediğiniz ürünü direkt üreticiden alabiliyorsunuz. İngiltere’de böyle bir şey yok. Saklıkent'i de hava muhalefeti nedeniyle tamamen yürüyemedik. Yazın tekrar gelip gezime kaldığım yerden devam etmek istiyorum." diye konuştu.

Organizasyonun çok başarılı olduğunu, gittiği her yeri çok güzel bulduğunu belirten İngiliz blogger Shagufta Ahmed de "Türkiye, çok güzel bir ülke ve insanlar çok sıcakkanlı. Bu geziyi daha sonra gelip yeniden daha kapsamlı yapmak istiyorum. Türkiye, gerçekten bir cennet." değerlendirmesinde bulundu.