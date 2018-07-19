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İngiliz 'gazeteci' soytarılığa soyundu: İstanbul'u almaya geliyoruz

İngiliz sözde gazeteci Henry Hopwood-Philips, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yaptı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 17:38
İngiliz 'gazeteci' soytarılığa soyundu: İstanbul'u almaya geliyoruz

 yeniakit.com.tr  Ömer E. Keçeci 

İslam düşmanlığı, aşırı Bizans sevgisi ve Bizans’ı diriltme hülyalarıyla bilinen İngiliz sözde “tarihçi” ve “gazeteci” Henry Hopwood-Philips, twitter hesabından skandal bir paylaşıma imza attı.

İSTANBUL’U ALMAYA GELİYORLARMIŞ…

Hürriyet Daily News’in İstanbul’un antik surlarının restore edileceği haberini paylaşan Bizans hayranı İngiliz, “Bu sizi kurtarmayacak. Geliyoruz.” mesajı paylaştı. Bu Bizans soytarısının daha evvel İstanbul’un fethi yıl dönümlerinde de büyük hüzün mesajlarında imzası gözükmüştü.

İSLAM DÜŞMANLIĞI VE CEHALETİNİ ÇOK KERELER KUSMUŞTU

Pek çok tarihçi ve Siyonist kafada olduğu bilinen kimselerin de takip ettiği bu soytarı, daha evvel birçok paylaşımında İslam düşmanlığı ve cehaletini en rezil suretlerde ortaya dökmüştü.

Bu paylaşımlarından birinde içinde en ufacık iddiasını destekleyen bir karine kırıntısı bile bulunmayan bir yazıya yönlendirerek, “İslam ulemasının homoseksüelliği İslam uğruna teşvik ettiğini” yazmak çirkinliği göstermişti. Bir diğerinde ise, müzmin İslam düşmanlığıyla maruf Ernest Renan’ın da, “İslam Avrupa için olumsuzluk, bilim için aşağılama, medeni toplum için baskıdır…” şeklindeki kerihe-i rezilanesini aynen ileri sürmüştü.

Din düşmanlığı haricinde sözde “tarihçinin” tarihi konularda da pek devasa yanlışlara düştüğüne şahid olunmuştu. Bir yığın örneği olan bu rezilliğinin bir numunesinde, Timur’un “Yıldırım Bayezid’in beynini demir parmaklıklara vura vura patlattığı” şeklindeki ciddi bir tarihçinin nazar-ı itibara almadığı ve sonradan uydurma bir herzeyi “bilgilendirmek” adına okuyucularına sunduğu görülmüştü. Bir başka çuvallaması ise, Osmanlı İstanbul’unun fahişelerle dolu olduğunu yazması ile sadır olmuştu. O asırlarda gelen ve tamamıyla Türkleri kötülemek için yazıp birçok uydurma ve yalana imza attıkları gözlemlenen İngiliz seyyah, elçi yahut konsoloslarda bile bulunmayan bu iftira ile sahtekârlığını bir kez da gözler önüne sermişti.

Son olarak bu noktada, bir Londralı hakim olan Patrick Colquhoun’un 1806 tarihli eserinde memleket genelinde takriben 100.000 kadının fahişelikle yaşamını idame ettiği tahminini de paylaşmakta fayda vardır. (Bu malumatı İngiliz tarihçi Lord Asa Briggs, “How They Lived: 1700-1815” eserinin 393. sayfasında bir itirazı bulunmadan nakletmiştir.) 1801 nüfus sayımında da İngiltere genelinde yaklaşık 9 milyon nüfus hesaplandığı bilgisi göz önüne getirilirse, sayının ne denli muazzam bir seviyede olduğu daha da iyi anlaşılabilir.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 17:38
  1. İstanbul
  2. Hürriyet Daily News
  3. Henry Hopwood-Philips

YORUM YAZ

  • Özcan çolakÖzcan çolak3 dk önce
    Evet , bekliyotuz, zaten kapanmamoş epeyce hesabımız var. Gelmezsen ya?
  • Sebahattin Sebahattin 4 dk önce
    Sen bizi bilmezsin. Baban şöyle böyle, deden iyi bilir bizi. İtin eniği seni.
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