İngiliz gazeteciden çarpıcı analiz: Türkiye'nin suçları...

İngiliz gazetesi The Independent'ın dünyaca ünlü Ortadoğu muhabiri Robert Fisk, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımları ve gümrük vergilerini yorumlayan bir yazı kaleme aldı.

''ABD, Türkiye'ye, adı duyulmamış bir pastör yüzünden ticaret savaşı mı açmış? Tek kelimesine bile inanmam'' başlıklı makalesinde Fisk şu vurguyu yaptı:

''Erdoğan'ın gerçek suçları Rusya'dan S-400 füze sistemi satın alması, ABD'nin Kürt müttefiği YPG'ye verdiği desteğe karşı çıkması ve İslamcı savaşçıların silah, cephanelik, füze yüklü şekilde Türkiye üzerinden Suriye'ye akmasına izin vermesidir.''

Fisk, kaleme aldığı makalesinde, ''Erdoğan'ın kafayı biraz üşüttüğüne inanan bizler için bile, Türk versiyonundan çok daha çatlak olan bir ABD Başkanı'nın NATO'nun ikinci büyük ordusunu zayıflatmaya çalışması şaşkınlık verici'' diyerek şöyle devam etti:

''Evet, Erdoğan, aralarında bir Amerikalı pastörün de bulunduğu 50 binden fazla kişiyi iki yıl önceki darbe girişiminden sonra hapse attı. Fakat Mısır’ın Cumhurbaşkanı/Albayı Abdülfettah Sisi 60 binden fazla sözde İslamcıyı kendi ülkesinin hapishanelerine tıkarak bu rekoru kırmadı mı? Peki Haydar İbadi'nin Irak’taki toplu idamlarına ne demeli? Ya da Yemen’de sürekli çocukların öldürüldüğü korkunç savaş bir yana, Suudi Arabistan'da bu hafta yaşanan idamlara? Veya İsraillilerin Gazze'de onlarca silahsız Filistinliyi öldürme alışkanlığına? Ya da Trump'ın espri anlayışına hitap eden Kuzey Kore'deki o saksıya?''

"TRUMP'IN UMURUNDA DEĞİL"

''Hapse atılan ya da öldürülen masumları zerre kadar umursamayan Trump, bir anda Türkiye'yi iğdiş etmeye çalışıyor ve bunların hepsi Pastör Andrew Brunson ev hapsinde tutulduğu için yaşanıyor'' diye çıkışan Fisk, ''Tek kelimesine bile inanmıyorum. Trump, Brunson’ın aylar süren tutukluluğu hakkında pek az ses çıkardı'' vurgusu yaptı.

ABD'deki Evanjelik Hıristiyanların bu tutuklamayı "Hristiyanlığın yargılanması" gibi sunduğunu belirten Fisk, Trump'ın yaptırım kararlarını ve TL’deki değer kaybını aktardıktan sonra şöyle devam etti:

''Fakat makul olalım. Tüm bunlar bir Piresbiteryen pastör nedeniyle mi yaşanıyor? Hayır. Erdoğan’ın asıl suçlarının listesi şöyle: Türkiye’ye, Rus yapımı S-400 füze sistemi alıyor. ABD’nin Kürt müttefiki YPG’ye desteğini kabullenmeyi reddediyor. İslamcı savaşçıların Türkiye sınırından çok sayıda silah, havan topu ve füzeyle akmasına izin verdi. Ki, o dönem Erdoğan’ın eski dostu Beşar Esed'i devirmeye çalışan ABD'nin buna hiçbir itirazı olmadı. Ardından, bir Rus savaş uçağını Kasım 2015'te düşürmesi. Moskova bunu hemen boykot etti. Sonrasında Erdoğan Putin’e yanaştı. Bu şekilde, Ruslar ve İranlılar, Erdoğan'ı Temmuz 2016’daki Gülen darbesi konusunda ilk uyaranlar oldu. Türk ordusunun iç radyo trafiğini dinliyorlardı ve İstanbul'un Sultanı'na haber verdiler.''

Bu listeye, Türkiye'nin İran'a yönelik yeni Amerikan yaptırımlarını kabul etmeyerek Tahran'dan petrol almayı sürdürmesinin Trump'ın planlarını bozduğunu ekleyen Fisk,

''Trump'ın en yakın müttefiklerinden biri olan ve Pastör Brunson’ın benzerleri için din özgürlüğünün hiç var olmadığı Suudi Arabistan da Erdoğan'a öfkeli'' hatırlatmasını yaptı. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın "Türkiye'nin İran ve İslamcı militanlarla birlikte şeytan üçgeninin bir parçası olduğu söylediğini" anımsattı.