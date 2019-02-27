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İngiliz gazetesinden DAEŞ'e karşı yazı: Bunların İslam ile alakası yok

Birleşik Krallık’ın ünlü gazetesi The Sun, terör örgütü DAEŞ ile ilgili dikkat çekici bir yazı yayımladı. Yazıda, DAEŞ’in İslam ile bir ilgisinin olmadığı vurgulandı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:54
İngiliz gazetesinden DAEŞ'e karşı yazı: Bunların İslam ile alakası yok

 yeniakit.com.tr  Meşhur İngiliz gazetesi The Sun, takriben bir haftadır İngiltere’nin gündemini işgal eden DAEŞ’e katılıp sonra ayrılan vatandaşının pasaportunu iptal etme tartışmaları üzerine dikkat çekici bir yazı yayınladı. Müslüman bir yazara yazdırılan yazıda, bu DAEŞ’li İngiliz gelinin de DAEŞ’in de yaptıklarının İslam ile alakası olmadığı savunuldu.

“Bize öğretilen İslam ile DAEŞ’in öğretisinin alakası yok”

Anila Baig adlı yazar daha yazısının başlığında, mevzubahis kız Shamima Begum’ün inandığı hiçbir şeyin Müslüman olmakla alakası bulunmadığını vurguladı.

15 yaşındayken DAEŞ’e katılması yeterince kötü iken, bir de defaatle fiillerinin İslam ile bağlantılı olduğunu söylemesinin kendisini fevkalade kızdırdığını söyleyen Baig onun, kendisinin tanıdığı İslam ile hiçbir alakası olmayan katil bir kültü desteklediğinin altını çizdi.

DAEŞ’in İslam yorumunun “çarpık, zehirli ve din dışı” olduğunu da belirten Baig, kesinlikle içinde büyüdüğü Müslüman topluluğu için bir şey ifade etmediğini söyledi.

Devamla Baig, küçük yaştan itibaren insanlara şefkatli olmalarının öğretildiğini anlatarak, hala yaşadığı Bradford’da karma bir toplum içerisinde büyüdüğünü ve ilişkilerinin hep iyi olduğunu dermeyan etti. Bu suretle yazar, DAEŞ’in öğretisiyle kendilerine öğretilenin alakası olmadığı gerçeğinin üzerinde durdu.

DAEŞ’liler yüzünden 1 yılda Müslümanlara saldırılar %26 oranında arttı!

Lakin Begum ve onun türevlerinin faaliyetleri yüzünden artık “barışdini” cümlesini duyar duymaz insanların dudak büktüğünü belirten Anila Baig, İngiltere’de yaşadıkları zorlukları da dile getirdi.

Buna göre geçen yıl 1.200’den fazla Müslüman saldırıya uğradı. Bu, bir evvelki yıla göre tamı tamına %26’lık bir artış manasına geliyor. Saldırıya uğrayanlar içerisinde kadınların orantısız şekilde daha fazla hedef oldukları da tespit edildi.

Anila Baig’in ifadesiyle artık İngiltere’de başörtüsü giyen kadınlar, korku içerisinde yaşıyorlar. Sözlü olarak taciz edildikleri gibi, birkaç tanesinin başlarından örtülerinin zorla çekilmeleri vakaları da vukua geldi. İşte Begum’ün verdiği röportajlar, Baig’e göre, bu ateşe petrol döktü.

Bununla birlikte Baig, İngiltere’nin Avrupa’nın diğer ülkeleri kadar ırkçı olmadığını da öne sürdü ve yazısını şöyle sürdürdü:

“Paris’e gittiğim zaman tekrar-be-tekrar Fransa’da  göçmenler için hayatın çok zor olduğu söylendi bana. İspanya ve İtalya da, hem sokakta hem politikacıları arasında Müslümanlara karşı hasımlık ve yabancı düşmanlığını çıplak bir surette sergilemeye devam eden AB ülkeleri arasında. Elbette, bizim ebeveynlerimiz 1950’ler ve 1960’larda buraya geldiler ve onlar da güçlüklere tahammül etmek zorunda kaldı, lakin o zamandan bu yana çok şey değişti.”

Türkiye’deki birçok kalem sahibi İngiliz gazetesi kadar duyarlı olamadı

Yazısının sonunda ise Baig, Begum’ün Müslümanlara verdiği zararın ne yazık ki pasaportu kadar kolaylıkla iptal edilemeyeceğini ifade etti.

Anila Baig’in kendisinin de İslam anlayışında sıkıntılar bulunabileceği gibi The Sun gazetesinin de Müslümanlar aleyhine olduğu halde desteklediği hususlar bulmak mümkündür. Fakat her halükârda bir İngiliz gazetesinin, sadece burada paylaşılan veriden anlaşılabileceği üzere Müslümanlara saldırıların çok ciddi surette tırmandırıldığı bir zamanda böyle bir yazıya yer vermesi kayda değerdir.

Kendi memleketimiz Türkiye’nin içinde DAEŞ’i “hakiki İslam temsilcisi” addeden yığınla insan ortaya çıktı. Ve onlar üzerinden hem Müslümanlar hem İslam’ın kendisini yargılamak densizliğine varan hatırı sayılır derecede insan bulundu.

İşte bilhassa bunların İngiliz gazetesi kadar duyarlı olamadığı düşünülünce vaziyetin şayan-ı dikkat yanı daha net anlaşılabilir.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:54
  1. daeş
  2. the sun
  3. İslam

YORUM YAZ

  • infonetinfonet49 dk önce
    Emperyalistlerin enstrümanı Deaş maalesef İslam'a hak etmediği imaj çizdi ve İslam düşmanlarına da ihtiraslarının da ötesinde malzeme verdi. ilk çıkışında menşeini bile doğru düzgün ortaya koyamayan islam din ve siyaset bilimcilerinin de bu kötü imajın tutmasına katkısı oldu. Çıkışı Mehdi beklentisiyle aynı zamanlara denk gelmiş bu örgüt belirsizlikler içinde fazlasıyla mesafe kat etti. Bir çok masum müminleri de bilinçlerini manipule ederek saflarına kattı ve çoklarının hayatını kararttı.
  • ahmetahmet1 sa önce
    vicdanli insanlarin olmasi kendi devletleri iNgiltere,ABD, NATO nun DAES, FETO, PKK yi kurup, yonetip operasyon yaptirdigi gercegini degistirmiyor. Ortadogudaki DAES, PKKvs gibi kanli kiralik kaatil ve taseronlarini son aylarda Afaganistan, Pakistan bolgesine bosuna tasimadigi bugunku olaylardan bir kez daha ortaya cikti... evanjelik-siyonist teror ve hacli isbirliginden ragatca bahsedebiliriz!
  • Hy-hyHy-hy1 sa önce
    Siz,usa,israil beraber kurdunuz.Ot verdiğiniz eşeği en iyi siz bilirsiniz.

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