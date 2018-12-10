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İngiliz ekonomisi hız kesti

Ülkede, ağustos, eylül, ekim aylarını kapsayan üç aylık dönemde ekonomik büyüme beklentinin altında kalarak yüzde 0,4 seviyesinde artış kaydetti

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:03
İngiliz ekonomisi hız kesti

LONDRA (AA) - İngiliz ekonomisi ağustos, eylül, ekim aylarını kapsayan üç aylık dönemde yüzde 0,4 büyüdü.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) aylık büyüme verilerine göre, ülkede Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ağustos, eylül, ekim aylarını kapsayan üç aylık dönemde yüzde 0,4 arttı.

Beklenti İngiliz ekonomisinin bu dönemde yüzde 0,6 seviyesinde büyümesi yönündeydi.

İngiltere'de GSYH ekim ayında aylık bazda ise yüzde 0,1 artış kaydetti.

Ülkede daha önce açıklanan verilere göre temmuz, ağustos, eylül aylarını kapsayan üç aylık dönemde GSYH yüzde 0,6 artış göstermişti.

İngiliz ekonomisinin hız kesmesine ilişkin değerlendirmede bulunan ONS Ulusal Hesaplar Başkanı Rob Kent Smith, “Ekonomi yaz aylarındaki güçlü büyümenin ardından hizmet sektöründeki gerileme ve araç satışlarındaki düşüşle yavaşladı.” ifadesini kullandı.

İngiliz ekonomisinde Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış sürecine (Brexit) ilişkin belirsizliklerin yüksek olması iş dünyasını endişelendirmeye devam ediyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının yarın İngiliz parlamentosunda oylanması bekleniyor.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 14:03
  1. büyüme
  2. İngiltere
  3. Londra
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