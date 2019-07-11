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İngiliz donanması petrol tankerine yönelen İran teknelerini durdurdu

İran’a ait 3 teknenin Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalıştığı ancak İngiliz donanmasının uyarısıyla geri döndüğü duyuruldu

11 Temmuz 2019 Perşembe 09:07
İngiliz donanması petrol tankerine yönelen İran teknelerini durdurdu

LONDRA (AA) - İran’a ait 3 teknenin Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalıştığı ancak İngiliz donanmasının uyarısıyla geri döndüğü bildirildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda görev yapan savaş gemisi HMS Montrose’un, "British Heritage" adlı İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalışan 3 İran teknesini uyardığını açıkladı.

Açıklamaya göre İran tekneleri, sözlü uyarı üzerine geri döndü.

İngiliz savaş gemisinin, İran tekneleri ile petrol tankerinin arasına girerek duruma müdahale ettiği kaydedildi.

İngiliz donanması geçen hafta Cebelitarık’ta Suriye’ye petrol taşıdığı iddia edilen İran bandıralı bir tankerin alıkonulmasına dahil olmuştu.

İngiltere'ye bağlı olan İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetimi İran tankerinin Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu açıklamıştı.

İran, "Grace 1" adlı tankerin durdurulmasının ardından bunun İngiltere için “sonuçları olacağı” açıklamasını yapmıştı.

Cebelitarık’ta mahkeme geçen hafta aldığı kararla İran tankerinin 14 gün daha alıkonulabileceğine hükmetmişti.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 09:07
  1. British Heritage
  2. Cebelitarık
  3. Grace 1
  4. HMS Montrose
  5. İngiltere
  6. iran

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