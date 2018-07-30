İngiliz Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'tan tarihi gaf!

İngiltere'nin çiçeği burnunda Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, resmi ziyaret düzenlediği Çin'de ilk resmi temasların ardından Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile basın toplantısı düzenledi.

İki bakanın İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasından sonra imzalanacak serbest ticaret anlaşmasını değerlendirdiği görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, Çin kültürüyle bağlarının kuvvetli olduğunu söyleyen İngiliz Bakan, Çin'e ilk defa 19 yaşındayken geldiğini hatırlattı.

'EŞİM DE JAPON' DEDİ

Çin kültürü ile ilişkilerinin çok daha derin olduğunu ifade etmeye çalışan İngiliz Bakan, Çinlilere hitaben "Eşim de Japon" diyerek büyük bir gaf yaptı. Hemen ardından dil sürçmesini düzelten Bakan, "Bu yapılacak en büyük hataydı" diyerek salondakilerin kahkahaya boğulmasına sebep oldu.

'KAMERA KAYDINI YENİDEN BAŞLATABİLİR MİYİZ?'

Yaptığı gafın ardından kameralara dönerek "Kamera kaydını yeniden başlatabilir miyiz?" diye soran çiçeği burnunda bakan, sözlerine devam ederek, "Eşim de Çinli, çocuklarım da yarı Çinli, Xi’an'da yaşayan eşimin ailesi ile de çok güçlü bağlarımız var" dedi.