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İngiliz devi Tottenham Eljif Elmas'a kancayı taktı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'a teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak İngiliz ekibi Tottenham genç yıldıza kancayı taktı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:24
İngiliz devi Tottenham Eljif Elmas'a kancayı taktı

Makedon Skopje 24'e göre Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas ile ilgilenen son kulüp Tottenham. İngiliz ekibinin scoutlarının 4 kez izlettiği Eljif'in performansını beğendiği ve olumlu rapor hazırladığı öğrenildi.

Avrupa'nın dev ekipleri Real Madrid, Manchester City, PSG gibi kulüplerin scoutları da Makedon yıldızı yakından izliyor. Kanarya sözleşmesini uzatmayı planlıyor.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 11:24
  1. fenerbahçe
  2. Eljif Elmas
  3. Tottenham
  4. Real Madrid

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