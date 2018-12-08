İngiliz devi Tottenham Eljif Elmas'a kancayı taktı

Makedon Skopje 24'e göre Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas ile ilgilenen son kulüp Tottenham. İngiliz ekibinin scoutlarının 4 kez izlettiği Eljif'in performansını beğendiği ve olumlu rapor hazırladığı öğrenildi.

Avrupa'nın dev ekipleri Real Madrid, Manchester City, PSG gibi kulüplerin scoutları da Makedon yıldızı yakından izliyor. Kanarya sözleşmesini uzatmayı planlıyor.