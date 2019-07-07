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İngiliz Büyükelçinin, Trump hakkındaki yazışmalarının sızması

Avam Kamarası Dışişleri Komisyonu Başkanı Tom Tugendhat:- "Büyükelçinin görevi İngiliz halkının çıkar ve isteklerini temsil etmektir, ABD'nin hassasiyetlerini değil"

07 Temmuz 2019 Pazar 18:00
İngiliz Büyükelçinin, Trump hakkındaki yazışmalarının sızması

LONDRA (AA) - Avam Kamarası Dışişleri Komisyonu Başkanı Tom Tugendhat, ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili raporları basına sızan İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch'a sahip çıkarak "Büyükelçinin görevi İngiliz halkının çıkar ve isteklerini temsil etmektir, ABD'nin hassasiyetlerini değil." dedi.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Tugendhat, basına sızan raporlarında Trump'ı "beceriksiz" şeklinde niteleyen Büyükelçi Darroch'u savundu.

"Diplomatlar güvenli şekilde iletişim kurabilmelidir." ifadesini kullanan Tugendhat, "Büyükelçinin görevi İngiliz halkının çıkar ve isteklerini temsil etmektir, ABD'nin hassasiyetlerini değil." diye konuştu.

Raporların basına sızdırılmasını "çok ciddi bir ihlal" olarak değerlendiren Tugendhat, olayla ilgili soruşturma açılarak sorumluların cezalandırılması çağrısında bulundu.

- Farage'dan Darroch'a tepki

AB Başkanı Trump'ın "yakın dostum" şeklinde hitap ettiği Brexit Partisinin aşırı sağcı lideri Nigel Farage, Büyükelçi Darroch'u eleştirdi.

Darroch'un "bulunduğu göreve hiçbir şekilde uygun olmadığını" savunan Farage, Büyükelçi hakkında "(Görevden) Ne kadar çabuk giderse o kadar iyi olur." görüşünü paylaştı.

Daily Mail gazetesinin pazar edisyonu Mail On Sunday'de bugün yayımlanan haberde Darroch'un diplomatik yazışmaları olduğu öne sürülen metinler yayımlanmış, İngiliz Dışişleri Bakanlığı haberi yalanlamamıştı.

Haberde Darroch'un ABD Başkanı ile ilgili "Trump yönetiminin esasen daha normal, daha az işlevsiz, daha az tahmin edilemez, daha az hizipçi, diplomatik olarak da daha az sakar ve beceriksiz olacağına inanmıyoruz." ifadeleri yer alıyordu.

Trump yönetimindeki Beyaz Saray'ın "yetkin" olarak görüleceğini düşünmediğini kaydeden Darroch, ayrıca mevcut idarenin "utanç içinde sona ermesine yol açabilecek bir şeylerin ortaya çıkabileceği" değerlendirmesinde bulunuyordu.

Darroch, İngiltere ile ABD'nin iklim değişikliği, basın özgürlüğü ve ölüm cezası gibi konulardaki görüş ayrılıklarının öne çıkacağı görüşünü de paylaşıyordu.

- Olaylı ziyaretler

ABD Başkanı Donald Trump, görev süresi içinde İngiltere'yi iki kez ziyaret etti. Trump son ziyaretini geçen ay Kraliçe II. Elizabeth'in resmi konuğu olarak gerçekleştirdi.

Ziyaretlere karşı geniş kamuoyunun oluştuğu İngiltere'de, bunları engellemeye dönük dilekçeye 2 milyona yakın imza atılırken, aralarında Avam Kamarası Başkanı John Bercow ile ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn'in de bulunduğu siyasetçiler Kraliçe II. Elizabeth'in Trump onuruna verdiği yemeği boykot etmişti.

Her iki ziyarette de başkent Londra'da yüz binlerce kişi Trump'a karşı yürümüştü.


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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 18:00
  1. Donald Trump
  2. Kim Darroch
  3. Nigel Farage
  4. Tom Tugendhat

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