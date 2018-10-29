İngiliz büyükelçi açıkladı! 'Tamamen FETÖ'nün işi'

Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott, Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. yılında, Sabah'tan Okan Müderrisoğlu'na, Ankara'nın stratejik önemini vurgulayan özel bir röportaj verdi. Büyükelçi Chilcott, iki ülke ilişkileri, 15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ, terör örgütü YPG, Kuşak-Yol Projesi, ortak savaş uçağı üretimi konularında şu değerlendirmeleri yaptı:

Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri

Birleşik Krallık olarak Türkiye ile güçlü bir ilişkiye ihtiyacımız var. Türkiye, dünyanın karmaşık ve istikrarsız bölgesinde bulunuyor. Güçlü, istikrarlı, ekonomik olarak başarılı, müreffeh ve demokratik Türkiye'yi destekliyoruz. Türkiye'nin istikrarı, bizim ve diğer ülkeler için büyük önem arz ediyor. İstikrarsızlıktan kaynaklanan birçok konuda (düzensiz göçün yönetimi, organize suçlar, terörizm gibi) Türkiye'nin işbirliğine ihtiyacımız var.

Cumhuriyet mesajı

Türkiye Cumhuriyeti, 95. yılını kutluyor. 1980'li yıllarda Türkiye'de bulunmuş biri olarak, son dönemde gerçekleşen gelişime hayranlığımı belirtmeliyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü geldiğinde kutlanacak çok şey olacak. Türkiye'ye yıllar sonra geldiğinizde, 'Ne kadar büyük bir ülke haline dönüşmüş!' diye adeta çarpılıyorsunuz.

15 Temmuz ve FETÖ'ye Bakış

15 Temmuz'u Türk demokrasisine darbe indirme girişimi ve büyük bir tehdit olarak gördük, başından beri kınadık. Sir Alan Duncan, darbeden üç gün sonra bir dayanışma ifadesi olarak Türkiye'ye geldi. Darbenin Gülenistler / FETÖ tarafından yapıldığı ve bunun devlete sızmak için uzun vadeli bir planın parçası olduğu konusunda şüphemiz yok. Bu örgüt, Türkiye dışındaki insanların anlamakta zorlandığı gaddar bir örgüt. İngiltere, Türkiye'ye yardım etmek ve sorumluların adaletin önüne çıkmasını sağlamak için desteğe hazır.

YPG ve Türkiye'nin tepkisi

Türk hükümetinin, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede YPG'yi kullanmamızı istemediğini biliyoruz. Ancak gerçek şu ki DEAŞ'la mücadeleye başladığımızda kendi kuvvetlerimizi sahaya sürmek yerine yerel kuvvetlerin, geniş ölçüde Suriye Demokratik Güçlerinin kullanılması en iyi seçenek olarak değerlendirildi. YPG ve PKK arasında çok yakın bir bağın olduğu çok açık ancak DEAŞ'la mücadele bitene kadar bu araçsal ilişki sürecek. Türkiye de bu durumdan hoşlanmayacak.

Cemal kaşıkçı cinayeti

Gerçekten şok edici bir olay. Suudi hükümeti, Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etti. Türkiye'nin, Kaşıkçı'ya başından beri ne olduğu konusundaki tespitlerinin doğruluğu ortaya çıktı. Türkiye, bu işi çok iyi yönetti. Bundan sonra sorulacak soru Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğu ve sorumluların adalete teslim edilip edilmeyeceği olmalı.

Kıbrıs-Doğu Akdeniz

İngiltere, Ada'da bir uzlaşma görmek istiyor. Doğu Akdeniz'de gözlenen gerilim bu uzlaşmazlığın ürettiği bir süreç. Kıbrıs çevresindeki doğal kaynaklar, her iki toplumun yararına kullanılmalı. Eğer durum böyle değilse bundan rahatsız oluruz.

TF-X Projesi

Projenin fikri arka planı, mevcut F16'ların yerini alacak bir uçak geliştirilmesi. Britsh Aero Space ile Türk ortağı TAI mükemmel bir başlangıç ??yaptı. Bu, gerçek bir proje ve ayrıca stratejik öneme sahip. Zira bu tür büyük sözleşmeler sadece şirketler arasında değil, hükümetler arasında da güven tesisini gerektirir. TF-X üretildiğinde İngiliz hükümetinin uçakların satışı üzerinde herhangi bir kontrolü olmayacağına dair güvence verdik.

İpek Yolu güzergâhında demir yolu hattı

Kuşak ve Yol girişimine dair tutumumuz olumlu. Ana fikir Asya ve Avrupa'yı daha iyi bir şekilde birleştirmek. Altyapının geliştirilebileceği ve bu sayede daha fazla ticaret akışı sağlanacağı için bu, iyi bir inisiyatif ve ilgili ülkelerin ekonomilerine fayda sağlayacaktır. Biz, İngiliz şirketlerini bu projeye dâhil olmaları için teşvik ediyoruz.