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İngiliz BBC ve Suudi yandaşlarından büyük ahlaksızlık! "Kayıp gazetecinin nişanlısı aslında erkek mi?"

İngiliz BBC ve Suudi destekçileri tarafından alçak bir algı operasyonuna kalkışıldı. Türkiye hakkında çirkin iftiralarda bulunan Suudi hükümeti destekçileri, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile ilgili skandal ifadeler kullandı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 19:12
İngiliz BBC ve Suudi yandaşlarından büyük ahlaksızlık! "Kayıp gazetecinin nişanlısı aslında erkek mi?"

Operasyonel medya organı İngiliz BBC'nin sosyal medya paylaşımlarına dayandırarak yaptığı skandal bir haberde Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in aslında bir erkek olduğu yalanı ortaya atıldı.

BBC'nin dayandırdığı bazı Suudi kullanıcıların Kaşıkçı'nın Türk nişanlısı Hatice Cengiz'in aslında Türkiye'de yaşayan Mısır'ın muhalif isimlerinden Müslüman Kardeşler üyesi Muhammed Mahsub'un kadın kılığına girdiğini ve Kaşıkçı'nın nişanlısı gibi davranarak gazetecinin ortadan kaybolması hikayesini uydurdukları iddia edildi.

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Türkiye ve Katar hedefte

Servisin incelemesinde yüzlerce Suudi kullanıcının Katar emirliğine bağlı Al Jazeera haber kanalının Twitter hesabında "yalan söyledikten sonra 50'den fazla mesajı sildikleri" iddia edildi.

Paylaşımların silinmesinin El-Cezire'nin yalan söylediğini bir kanıtı olarak göründüğünü savunan Muhammed El-Shega isimli bir kullanıcı, Al Jazeera'nin "Türk kaynakları: Suudi yetkilileri Kaşıkçı konsolosluktayken Suudi yetkilileri iki uçakla geldi" haberini sildiğini ileri sürdü.

Ancak El-Cezire'nin hesabında bu Twitter paylaşımı hâlâ duruyor.

Al Jazeera'nin paylaştığı iddia edilen "Kaşıkçı: Ben ölüyüm. İstanbul'da Suudi Konsolosluğu'nda öldürüldüm ve parçalara ayrıldım" şeklindeki Twitter mesajının ise gerçek olmadığı ortaya çıktı.

Türk basınında 'Suudi Arabistan'dan 15 kişilik suikast timi geldiği' yönündeki haberler de sosyal medya kullanıcılarının gündemindeydi.

Suudi hükümeti destekli El-Arabiya haber sitesi bu haberlerin daha sonra Türk yetkilileri tarafından çökertildiğini aslında gelen kişilerin Türk yetkililerle çalışacak müfettişler olduğu öne sürüldü.

Ancak Türk basınında bu yönde bir haber görülmedi.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 19:12
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  2. Kayıp Gazeteci
  3. Cemal Kaşıkçı
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