Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İngiliz basınının erken seçim hazımsızlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim kararı ülke gündeminin bir numaralı maddesi haline geldiği gibi, uluslararası basının da manşetlerine konu oldu. Erken seçimi duyunca kuduran bir gazeteci, Erdoğan hakkında küstah ifadeler kullandı.

19 Nisan 2018 Perşembe 09:09
İngiliz basınının erken seçim hazımsızlığı

Türkiye erken seçime gidiyor. Kararı Devlet Bahçeli ve devlet erkânı ile istişare ederek alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kararı Türkiye'yi yakından takip eden uluslararası basını da bir anda mağlup etti. O mağlubiyetlerin en güçlüsü de İngiliz Guardian gazetesinin oldu.

HAZIMSIZLIK SAYFALARA TAŞINDI

İngiliz Guardian gazetesinin köşe yazarı Simon Tisdall, seçimin Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması yönünde duyduğu hazımsızlığı sayfasına taşıdı. Tisdall büyük bir hazımsızlık ve küstahlık ile "Erdoğan'ın "seçilmiş diktatörler kulübündeki yerini garantileyeceğini" yazdı.

Erdoğan'ın demokratik seçimlerin getirdiği saygınlığı istediğini ancak kaybetme riskini istemediğini yazan Tisdall, "Bu açıdan Türkiye'nin cumhurbaşkanı Rusya'nın Vladimir Putin'i veya Mısır'ın Abdülfettah Sisi'sinden farksız" dedi ve ekledi:

"Üçü de demokrasinin 'Sen oy kullanırsın, ben kazanırım' sloganıyla özetlenebileceğini düşünüyor.

"SEÇİMİ KAYBETMESİ DÜŞÜK BİR İHTİMAL"

Tisdall'ın Darbeci Sisi ile karşılaştırdığı Cumhurbaşkanı Erdoğan için söylediği sözler bir yana, seçimler konusunda da bir itirafta bulundu. AK Parti MHP ittifakının seçimi kaybetmesinin ihtimalinin neredeyse olmadığını belirten Guardian yazarı;

"Erdoğan'ın erken seçimi kaybetmesi mümkün ama son derece düşük bir ihtimal. AKP 2015'te meclisteki sandalyelerin çoğunu kazandı ve bu sefer MHP'nin de desteğini alıyorlar." dedi.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'TEN GÜÇLÜ OLACAK

Tisdall'in hadsizliği bununla da sınırlı kalmadı. Satırlarının sonunda yaptığı değerlendirme ile  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı konulmamış bir diktatör olacağını belirtirken, Mustafa Kemal Atatürk'ten bile daha güçlü olacağını söyledi. Yazar, "Erdoğan seçimi kazanırsa adı konulmamış bir diktatör olacak. Belki de modern Türkiye'nin kurucusu Kemal Atatürk'ten daha güçlü olacak." dedi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 09:09
  1. Guardian'ın seçim hazımsızlığı
  2. ingiltere
  3. guardian
  4. gazete
  5. erken seçim
  6. cumhrbaşkanlığı
  7. recep tayyip erdoğan

YORUM YAZ

  • Yunus Emre GünaydınYunus Emre Günaydın1 sa önce
    amin insallah olacak cok guclu olsun dünyaya hükmetsin
  • Nur Nur 5 sa önce
    Size ne itler kefere takımı!! yemiyor değilmi o ekipsizin canınıza okudu daha bak neler olacak zalimler kanini doktugunuzümmettin mazlumların intikamı alınacak sizden ortadoğuya girmekkan dökmek yok artık buna izin vermeyecezbüyük şeytan amerika kaçmak zorunda kalacak israilde aynı şekildesize aman vermeyecez isterse bae yi yönetenler size eşlik edebilir ve sizi dost edinmiş tüm arap yöneticilerimüslüman gibi müslümanlar yönetmeli arapları mehzeplerini din edinmiş yöneticiler değilonların bu yaptıklarının bedeli ağır olacak yakışmıyorlarislama ve topraklara yakındır sonları !osmanlının torunlarıonlara huzur vermeyecek. Bunu unutmasınlar karabasan gibi çökeceztepelerine
  • AHMETAHMET8 sa önce
    Benim hoşuma gidecek ve benim menfaatime yarayacak iş yapan arkadaşımı çok severim. Gerekirse başımın üzerinde taşırım. Ama benim menfaatım aleyhine iş yapan arkadaşımı düşman olarak görürüm.Avrupalılar ve İngiltere Erdoğanı niçin sevmiyorlar da........Seçimle gelen diktatör olur mu hiç. Halk oy vermez olur biter.
  • EthiyatEthiyat8 sa önce
    Seçilmemiş diktatör kral inglizlerde var. Sizi gidi yalancılar.Doğan görünümlü şahin misali, demokrat görünümlü krallık sistemi. Olmadı kraliçelik sistemi.
  • ekoeko8 sa önce
    bu man kafalılara ( ing. fatheadedness) sormak lazım halkın seçimiyle gelen nasıl diktatör oluyor... İşlerine, çıkarlarına ters düşünce diktatör... Dünyada en büyük sahtekar, hileci, düzenbaz, diktatör ve sömürgeci toplum siz ingilizlersiniz..... Söylenecek başka söz yok....
  • ferhatferhat8 sa önce
    Yavuz nikine cevap"Bizim tarihimizde hiç seçim kazanmamış ve İngilizlerin getirdiğibir diktatör var" lafı ile kastettiğiniz Atatürk ise yanılıyorsunuz ve İngilizleri haklı çıkarıyorsunuz.Bizim tarihimizde -Bir emri ile başbakanı bakanları değiştiren-Bir emri ile belediye başbakanıdeğiştiren -Bir emri ile yüzlerce insanı hapse attıran-Yargıyı emri altına alan, Parlamentoyu yok sayıp,meclisi fes etmek isteyen bütün ülkeyi ağzından çıkacak sözlerle yönetmek işteyenhak hukuk adaleti kendine göre algılayanhiç kimse yok.Fakat siz Türk tarihindeille de birdiktatör arıyorsanız o kadar uzağa gitmeye gerek yok aklınıza gelen ilk isim ve burnunuzun ucundaki sivilceyi görün yeter.
  • ibrahimibrahim8 sa önce
    DÖN AYNAYA BAK şerefsiz mahluk...diktatör kim...sömürmediğiniz ülke kalmadı..başınızdaki CADIDAN daha büyük diktatör varmı dünyada....
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi8 sa önce
    Göruyorsunuz avrupa ve bazi arap ulkelerine bu secim nasil batiyor neden Millet uyanin erdoganla sisiyi bir keseye koyuyorlar misirin ökenomisi dibe vurdu amerikaya dinleniyor israile dileniyor ve Saudi arabistan misirin para babalari Ama misir halki cok perisan edogan öylemi yapti cunki erdogan savunmaya cok yatirim yapiyor kendimiz yapiyorsunuz yuzde 70sini demekki dogru yoldayiz avrupa ve kukla bazi arap ulkeleri bunu istemiyor catliyorlar erdogani desteklememiz $Art oldu
  • YavuzYavuz8 sa önce
    Bizim tarihimizde, ingiliz darbesiyle gelen ve hiç seçim kazanmayan bi diktatör var. Öyle bi diktatörki hala eleştirilemiyor. İşgal edilmiş israilde bile heykeli var.
  • ademadem9 sa önce
    mısırın sisisiyle erdoğanı karşılaştırmak ya tam cahillik ya da art niyet.mısırda seçime katılım oranı ne.darbeci sisinin karşısında kaç aday var. adaylar seçim için özgürce çalışabilmiş mi.seçim güvenliği vsseçimi kendi dinamikleri içerisinde değerlendirmek lazım.erdoğan seçime gidiyor yine dikdatör diyorlar.
Daha fazla yorum göster
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

'Dere geçilirken at değiştirilir mi?'
  1. 'Dere geçilirken at değiştirilir mi?'
  2. Kupaya veda eden cimbom, şampiyon gibi..
  3. Migren nasıl geçer? Migren nedir?..
  4. Ağar'dan çarpıcı 'erken seçim'..
  5. MİT Afrika'da enseledi! Mahkemeye..
  6. ABD-İran arasında nükleer kriz sürüyor
  7. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
  8. Kırmızı bülten çıkarıldı... Türkiye..
  9. Adıyaman'da servis beklerken canından..
  10. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Talat Caferi'yi..
  11. Ravza Kavakçı kararın ardından..
  12. Arda: Biz ‘Bayrampaşalılık’ unvanını...
  13. Sadettin Köpek tarihte nasıl öldü?
  14. Kırgızistan'da hükümet düştü
  15. Taraftar Galatasaray'ı şampiyon gibi..
  16. İsrail terörüne karşı UCM'ye seslendiler
  17. Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
  18. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ölü yunus..
  19. Tarih belli oldu! Devlet Bahçeli..
  20. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan..
İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
'1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
'1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum