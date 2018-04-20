İngiliz basınından tedirgin eden haber: Nükleer saldırı olursa...

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Ömer E. Keçeci yazdı…

İngiliz Daily Mail gazetesi, büyük bir şehre nükleer bomba atılması halinde ne kadar zayiat olacağı ve şehirdekilerin ne yapması gerektiğine dair araştırmacıların ifadelerini okurlarına aktardı.

WASHİNGTON’DA 48 SAATTE 280 BİN İNSAN ÖLÜR

“Dünya nükleer savaş tehdidi altında yaşıyor ve dehşet verici bir simülasyon büyük bir şehirde nükleer bir bomba patlasaydı ne olacağını açığa çıkarıyor” ifadesiyle giriş yapılan haberde, “bilim adamlarının” naklettiği olası senaryo aktarıldı. Araştırmacıların, Washington’a atılmış bir nükleer bomba simülasyonu oluşturdukları da bildirildi.

Buna göre, eğer Washington’a bir nükleer bomba atılsaydı bütün bir şehir bloku imha olacak ve 1 mil (takriben 1600 metre) boyunca binalar infilak edecekti.

Ayrıca araştırmacılar, sadece 48 saatte takriben 280.000 insanın öleceğini hesap ettiler.

Bilim adamları dışında araştırmacıların da konu üzerine çalışma yapıp bir interaktif harita hazırladıkları da haberde bildirildi. Bu çalışmada, harita üzerinde herhangi bir mekânın adı yazılarak buraya bir nükleer bomba atılsa ne kadar zayiat olacağına dair olası bir sayı bildiriliyor. Çalışmaya İstanbul yazıldığında takriben 350.000, Ankara yazıldığında 105.000, Moskova yazıldığında 272.000, Londra yazıldığında 280.000 gibi sayılar çıkıyor.

Fakat veriler Çar Bombası üzerinden nihai hesaba göre söylendiğinde, bir misal olarak ele alınan New York’ta 6,5 milyona yakın ölü düşünülürken 4 milyon kadar yaralı tahmin olunuyor. Çar Bombası, bir hidrojen bombası olup insanoğlunun şimdiye kadar ürettiği en kuvvetli nükleer silah kabul ediliyor.

ÜSTÜNÜZE NÜKLEER BOMBA ATILIRSA NE YAPMALISINIZ?

Haberde daha sonra tepesine nükleer atılan halkın ne yapması gerektiği üzerinde duruldu. Buna göre araştırmacılar en iyi hareket tarzının, evvela siper alıp sığınmak ve ardından da kaçmak olduğunu ifade ettiler. Aile üyelerini arayanların ve diğer insanlara yardım edenlerin muhtemelen öleceğini de sözlerine ilave ettiler. Güvenli bir yerin dışında gezinmenin yüksek radyasyon dozuna maruz kalacaklarını, bunun ise ölümcül olabileceği de beyan ediliyor.

Sıralanan başka tavsiyeler ise şöyle:

-Bozulmayan/dayanıklı yiyecek ve su ihtiva eden acil durum çantası hazırlayın.

-Nükleer bomba atıldığı zaman yayacağı radyasyon cep telefonunuzu ve laptopunuzu mahvedebilir, binaenaleyh haberleşme için pille çalışan telsizler hazırlamak akıllıcadır.

-Patlama ile aranızda ne kadar beton olursa o kadar iyidir.

-Nükleer atıklara karşı kalın duvar ve kalın çatı iyidir, ayrıca bir evin tüm pencerelerini kuşatmak da iyi fikirdir.

-Ama eğer dışarıdaysanız ve patlamanın gelmekte olduğunu biliyorsanız, daha iyi bir sığınak için zamanınız olabilir. Evvela yer altına geçin, elleriniz kafanızın arkasında olsun ve patlama için sıkı durun.

-Patlamaya asla bakmayın, zira geçici olarak körlüğünüze neden olabilir.

-Patlama sonrası en iyi bir mekâna geçebilmek için 30 dakikanız olacak. İçeri girer girmez yayılan radyoaktif materyalleri durdurmak için kıyafetlerinizi çıkarıp derhal kendinizi temizleyin ve sümkürün. Eğer duş alamıyorsanız kendinizi nemli bezle silin.

İLGİNÇ OKUR YORUMLARI

Habere gelen 1000’in üzerinde yorumda İngiliz ve Amerikalıların enteresan tepkileri de dikkat çekti. Kimi okur, “neşeli bir moda girmek istiyorsan Daily Mail okuma” derken, kimisinin “eğer hayatta kalacak kadar şanslı olsaydın, nasıl bir dünyada yaşayacaktın?” sualine cevap arayıp, “zombi filmlerindekinden 90 kat kötü” cevabı verdikleri görüldü.

Bazıları ise ülke idarecilerini suçlayıp, “May(İngiltere Başbakanı Theresa May) ve Trump’ın hakikaten umursadığını düşünüyor musunuz, onlar 500 feet (takriben 152 metre) aşağıda bir nükleer yeraltı sığınağında saklanacaklar, bu arada geri kalanlarımız buharlaşacak ve gözlerimiz eriyip yanaklarımıza akacak” demekteydi.

Çoğunluğun espriye vurduğu görülmekle birlikte kimilerinin de “Japonya’ya 2 tane atıldı, bugünkü hallerini görüyoruz, çok da abartmayın” tavrı sergilediklerine şahit olunuyor.