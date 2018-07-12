0553 313 94 23

NATO zirvesinde İngiliz Başbakanın yıkıldığı an

NATO zirvesindeki liderler dün Dün Dünya Kupası yarı final maçının son anlarını birlikte seyretti. Ülkesinin milli takımı yarı finalde yenilince İngiliz Başbakanın yüzü düştü.

12 Temmuz 2018 Perşembe 09:06

NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Başkan Erdoğan ile Başbakanlar May, Merkel ve Rama, Hırvatistan-İngiltere yarı final müsabakasının son dakikalarını ayaküstü cep telefonundan birlikte seyretti.

MAÇI YORUMLADILAR

Arnavutluk Başbakanı Rama'nın sosyal medya hesabından "Son Dakika" (Minuta e Fundit) notuyla paylaştığı videoda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Karşılaşmanın son anlarını dikkatle takip eden liderler, bir yandan maçı yorumladı.

"DÜNYA KUPASI BATI BALKANLAR'A GELİYOR"

Videoda, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, İngiltere Başbakanı May'e maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın Türk olduğundan bahsettiği, müsabakanın bitiş düdüğü ile Arnavutluk Başbakanı Rama'nın, finale yükselme şansını kaybeden İngiltere'nin Başbakanı May'i teselli ederek "Dünya Kupası, Batı Balkanlar'a geliyor." yorumunu yaptığı görülüyor.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi 1-1 biten yarı final mücadelesinde Hırvatistan, uzatma bölümünde İngiltere'ye 2-1'lik üstünlük sağlamış ve adını finale yazdırmıştı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 09:06
  1. recep tayyip erdoğan
  2. theresa may
  3. angela merkel
  4. mevlüt çavuşoğlu
  5. nato
  6. dünya kupası

YORUM YAZ

  • bilalbilal8 sa önce
    Türkiyede tren kazasında 24 vatandaş ihmalden dolayı öldü. ...
  • Aman amanAman aman9 sa önce
    İngliz Sirtlani zaten: biz tekrar dunyanin tek super gucu olacagiz" diye kasiliyorlar. Birde dunya kupasi kaznirlarsa hic cekilmez olurlar.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Binali Yıldırım görevi devraldı
  1. Binali Yıldırım görevi devraldı
  2. Kansızlık ile mücadele için kuzugöbeği..
  3. On Numara TelefonHonor 10 Türkiye’de..
  4. Peynirli ıspanaklı börek tarifi
  5. Elon Musk durmuyor! Yeni projesini..
  6. Yasin Öztekin Bursaspor'a gidecek mi?..
  7. Kanlı Ay tutulması Türkiye'den canlı..
  8. Altının kilogramı 192 bin 900 liraya..
  9. Adana'da sosyal medyadan terör..
  10. Barcelona'dan flaş transfer! Genç..
  11. Meclis Başkanı kim oldu? 27. dönem..
  12. Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu..
  13. Bitki çayları ne sıklıkla..
  14. Silivri TOKİ kura sonuçları isim..
  15. 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
  16. Zirvede aşağıladı! İki ülke Amerika'ya..
  17. Besin alerjisi hakkında bilmeniz..
  18. Trump'a büyük şok! İki ülke ABD'ye..
  19. Fenerbahçeli yıldız oyuncuya dev teklif!
  20. Hırvatistan'da "milli formalı" devlet..
Hadım edilen sapık için flaş karar
Hadım edilen sapık için flaş karar
Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!
İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı