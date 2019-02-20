0553 313 94 23

İngiliz Barber Müslüman oldu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşayan İngiltere uyruklu Clif Peter Barber, İslamiyet’i seçerek Müslüman oldu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:22
İngiliz Barber Müslüman oldu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşayan İngiltere uyruklu Clif Peter Barber, İslamiyet’i seçerek Müslüman oldu. 14 yıldır Fethiye’de yaşayan 72 yaşındaki Barber, "Cemil" ismini aldı.


Bir süredir İslamiyet’e yakın olan Barber, pazartesi günü evinde düştüğünde Müslüman olmaya karar verdi. Barber, bunun üzerine Fethiye Müftülüğüne başvuruda bulundu. Müftülükte düzenlenen ihtida töreninde, kelime-i şehadet getiren Barber, Müslüman olup "Cemil" ismini aldı. Fethiye Müftüsü Hamdi Uzunharman, Barber’e İngilizce Kur’an-ı Kerim ve çeşitli dini kitaplar hediye etti.


Barber, İslamiyet ve Peygamber hakkında okuduklarıyla sevgisinin çok büyüdüğünü, Barber’in Cemil ismini kullanmak istediğini söyledi.


Fethiye Müftüsü Hamdi Uzunharman ise Barber’in ’Cemil’ ismini kullanmak istediğini belirterek, "Bugünden itibaren kendisi Müslüman oldu. Biz de çok mutlu olduk. Allah şehadetini kabul etsin" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:22
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üst geçitteki sevimli köpek ilgi odağı oldu
    1. Üst geçitteki sevimli köpek ilgi odağı..
    2. "Sana yaptıklarımın aynısını kızına..
    3. Cumhur İttifakı’nın başkan adayı Çetin..
    4. Malatya Sağlık-Sen’den ‘Döner Sermaye’..
    5. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor..
    6. Başkan Zihni Şahin: “Esnafın..
    7. ’Üniversite Güvenlik Tedbirleri’..
    8. İkinci Bahar, Aliağalıları kahkahaya..
    9. GÜNCELLEME - Binali Yıldırım'ın seçim..
    10. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan..
    11. ESO’dan Kızılay’a tam destek
    12. Az kalsın otobüs durağına giriyordu
    13. Van Valiliğinden ‘Festival’ açıklaması
    14. 1915 Çanakkale Köprüsüyle Çanakkale’ye..
    15. Zeybekci: "İzmir’i siz..
    16. Bursa’nın ilk “Millet Kıraathanesi”..
    17. Ulaşım devi iflas etti
    18. Pancar üreticileri kota cezalarının..
    19. Muradiye itfaiyesinden dayanışma yemeği
    20. Türk Hava Yolları CEO’su Bilal Ekşi..
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı