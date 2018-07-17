0553 313 94 23

İngiliz bakandan çok konuşulacak Türkiye itirafı: Hata yaptık!

İngiltere Çevre Bakanı Michael Gove, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması konusunda yürütülen ‘Brexit seçim kampanyasında’ aşırı sağcı oyları alabilmek adına ortaya atılan "Türkiye AB üyesi olacak" şeklindeki korku kampanyası yürüttükleri için hata yaptıklarını itiraf etti.

17 Temmuz 2018 Salı 10:45
İngiliz bakandan çok konuşulacak Türkiye itirafı: Hata yaptık!

The Guardian'ın haberine göre, Brexit seçiminde İngiltere'nin AB'den ayrılmasını güçlü bir şekilde savunan İngiltere Çevre Bakanı Michael Gove'dan seçim kapmanyasından iki sene sonra önemli bir itiraf geldi. İngiliz Bakan, Brexit kampanyasından kullanılan korku kampanyasının yanlış olduğunu itiraf ederken, bu konuda Türkiye'yi örnek gösterdi.

Dove, seçim kampanyasında Türkiye'nin AB'ye gireceğini söyleyerek göçmen karşıtı kesimlerin korkularına yönelik ifadelerin yanlış olduğunu belirtti.

İngiltere'de Brexit konusu seçimin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen hâlâ gündemi meşgul ediyor. 

'İKİNCİ KEZ REFERANDUMA GİDİLSİN'

BBC Türkçe'nin haberine göre, İngiltere'de Başbakan Theresa May'in 'Brexit' olarak bilinen Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış planına yönelik eleştiriler artarken, Muhafazakâr Parti'den eski Eğitim Bakanı Justine Greening, Brexit için ikinci bir referanduma gidilmesi çağrısında bulundu.

The Times gazetesine yazan Greening, Theresa May'in önerdiği Brexit anlaşması için 'uyduruk ve çok kötü' dedi.

Greening, 'son kararı çıkmaza giren siyasetçilerin değil, halkın alması gerektiğini' söyledi ve yapılmasını önerdiği ikinci Brexit referandumunda 'birinci ve ikinci oy tercihi' bulunması gerektiğini, böylece uzlaşı sağlanabileceğini ifade etti.

Eski bakan, Ocak ayındaki kabine revizyonundan sonra istifa etmişti.

İngiltere'nin AB'ye sunduğu Brexit yol haritasında neler var?
Üç seçecek olduğunu ifade eden Greening bunları şöyle sıraladı: "Başbakan'ın anlaşması, AB'de kalmak veya Avrupa'dan anlaşma olmadan temiz bir şekilde ayrılmak."

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 10:45
  1. Brexit
  2. Michael Gove
  3. ingiltere
  4. türkiye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ozan Tufan'ın akıbeti belli oldu! Cocu, kritik raporu sundu
    1. Ozan Tufan'ın akıbeti belli oldu!..
    2. Evde sokak köftesi nasıl yapılır?
    3. Üniversitelerde tanıtım atağı
    4. TSK'ya ANKA-S takviyesi! Teslimatlar..
    5. FETÖ'cü hain general gitti! PKK..
    6. OHAL sonrası düzenleme Meclis''te..
    7. Trump başkanlık çalışmalarına şimdiden..
    8. Fikrini paylaş, projelerini hayata geçir
    9. Terörle mücadele kanunu Perşembe günü..
    10. Ekmek neden kilo aldırır?
    11. Cezaevinden izinli çıkıp karısını 4...
    12. 11. yılına hızlı hazırlanıyor
    13. Abdullah Gül Parkı'nın ismi değişti!..
    14. Doğu Karadeniz'de PKK'ya ağır darbe!
    15. Bilnet okullarının yeni kampüsleri..
    16. İlyasova, Milwaukee Buks ile anlaştı
    17. Galatasaray'dan yılın bombası!..
    18. İngiliz bakandan çok konuşulacak..
    19. İstanbul Ticaret Odası üniversitesinin..
    20. TOKİ Manisa Akgedik Yunuskent kura..
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kediciklerden şok talep! Hepsi aynı şeyi istemiş
    Kediciklerden şok talep! Hepsi aynı şeyi istemiş
    MİT TIR'ları davasında beraat kararı!
    MİT TIR'ları davasında beraat kararı!