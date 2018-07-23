İngiliz Bakan’dan Amerika’lı Bakan'a idam mektubu

Ocak ayında ABD destekli YPG/PKK’lılar 2 DAEŞ militanını ele geçirmişti. İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid’in, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions’a yazdığı bir mektup sızdırıldı. Mektupta İngiltere’nin, tutuklu Alexanda Kotey ve El Shafee Elsheikh’in idamına karşı çıkmayacağını ifadesi yer alıyor.

İngiltere Başbakanlığı, mektuptan haberleri olduğunu ancak durumun hala tartışıldığını açıklayarak, henüz bir karar verilmediğini belirtti.

Tutuklu teröristlerin Londra’nın batısında yaşadığı ve DAEŞ içinde “The Beatles” olarak adlandırılan 4 kişilik bir üst düze hücreye üye oldukları biliniyor.

İngiltere yasalarına aykırı

İngiliz yasalarına göre bu durum tamamen alışılmışın dışında. Çünkü İngiltere, idam cezasının geçerli olduğu ülkelere, idam edilme ihtimali olan suçluları iade etmiyor.

İngiltere Gölge Başsavcısı Shami Chakrabarti, “Bakan Javid, Gizlice ve tek taraflı olarak İngiltere’nin idama karşı olan muhalefetini terk etti” dedi ve bu mektubu “insan hakları istismarı” olarak değerlendirdi.

İngiliz basını, tutukluların İngiltere vatandaşlığından çıkarılmasını, adil yargılamanın olmasını engellemekten ötürü eleştirmişti. Eğer tutuklular, ABD’nin teröristleri hapsettiği, Guantanamo Hapishanesine gönderilir ise İngiliz istihbaratının haberi olmadan yargısız infaz yapılabilir.

Teröristlerden biri Türkiye’de de tutuklu bulunuyor

“The Beatles” hücresinin diğer iki üyelerinden biri olan Muhammed Emwazi hava saldırısında öldürülmüştü. Hücrenin diğer üyesi Aine Davis ise Türkiye’de tutuklu bulunuyor.