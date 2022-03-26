İngiliz bakan Ukraynalı mültecileri evinde ağırlayacak

Reuters’ın haberine göre Shapps, Ukrayna’daki savaştan kaçan ailelerin en az altı ay boyunca barındırılacağı bir hükümet programına katılan 100 binden fazla İngiliz’den biri.

Söz konusu program, hükümetin mültecilerin İngiltere’ye girmesine izin verme yaklaşımına yönelik muhalif milletvekillerinden gelen ağır eleştirilerin ardından bu ayın başlarında duyuruldu.

Hükümet, Ukrayna’dan gelmek isteyenler için güvenlik kontrolleri ve giriş öncesi vize konusunda ısrar ederken, Ukrayna ile kara sınırı olan Avrupa Birliği (AB) daha az kısıtlayıcı bir yaklaşım benimsedi.

Shapps, İngiliz televizyonuna yaptığı açıklamada, kendisiyle temasa geçen ailenin çözmesi gereken bazı önemli vize sorunları olduğunu, ancak onları mümkün olan en kısa sürede evinde ağırlamayı dört gözle beklediğini söyledi.

Kendi ailesiyle bu konuyu konuştuklarını dile getiren Bakan, “Elbette bu, evimizin daha kalabalık olacağı ve çalışma masası için daha az yer olacağı anlamına geliyor. Ama ne zaman konuşmanın sonuna gelsek birbirimize, ‘Ama yaşadıklarına bak, evlerine ne olduğuna bak’ diyoruz” dedi.