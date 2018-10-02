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İngiliz bakan tepkilere dayanamadı! Geri adım attı

AB'yi Sovyetler Birliği'ne benzeten İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, açıklamalarının tepki görmesi üzerine geri adım attı.

02 Ekim 2018 Salı 23:05
İngiliz bakan tepkilere dayanamadı! Geri adım attı

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, AB'yi Sovyetler Birliği’ne benzeten sözlerinin tepki çekmesinin ardından geri adım atarak, "AB kısmen de Sovyet tarzı totaliterliğe karşı kuruldu." dedi.

Hunt, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin Birmingham'da yapılan kongresinde bir Amerikan televizyon kanalına AB'yi Sovyetler Birliği'ne benzettiği sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"AB kısmen de Sovyet tarzı totaliterliğe karşı kuruldu. Ben sadece çelişkiye dikkat çektim." diyen Hunt, konuşmasının incelenmesi halinde kendisinin AB'nin dostluğuna duyduğu arzuyu dile getirdiğinin görüleceğini belirtti. Hunt, "Söylediğim, AB'nin kulüpten ayrılmayı isteyenlerin cezalandırılması gerektiği şeklinde bir tutumun benimsemesinin AB idealleri ile tutarlı olmayacağıydı." değerlendirmesini yaptı.

Büyük tepki gördü

Bakan Hunt’ın AB'yi Sovyetler Birliği'ne benzeten sözleri Avrupa liderlerinin tepkisini çekmişti.

AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas dün yaptığı açıklamada Hunt'ın sözlerini, "Hepimizin, özellikle de dışişleri bakanlarının zaman zaman tarih kitabını açması faydalı olacaktır." şeklinde değerlendirmişti.

Hunt, önceki gün verdiği bir demeçte AB'ye "Sovyetler Birliği benzeri bir hapishaneye benzemeyin" çağrısında bulunmuş ve Brüksel'in AB'den ayrılan (Brexit) İngiltere'yi cezalandırmak istediğini savunmuştu.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 23:05
  1. İngiltere
  2. AB
  3. Jeremy Hunt

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